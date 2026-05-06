Ediția a XIV-a aduce la Satu Mare specialiști de prestigiu și perspective moderne în domeniul urologiei



În perioada 07 – 09 mai 2026, municipiul Satu Mare devine un important punct de întâlnire pentru comunitatea medicală, găzduind cea de-a XIV-a ediție a Simpozionului „Zilele Urologiei Sătmărene”. Organizat într-un cadru profesional și elegant, la Casa Meșteșugarilor, evenimentul reunește medici specialiști, cadre universitare și invitați de renume, oferind un spațiu dedicat schimbului de idei, prezentării celor mai noi descoperiri și consolidării colaborărilor în domeniul urologiei.





PROGRAM

Organizatori

Asociația Urologică Sătmăreană

Colegiul Medicilor din România, filiala Satu Mare

Partener

Spitalul Județean de Urgență Satu Mare

Comitetul de organizare:

Dr. Cristian Bogdan Rusu

Dr. Tiberiu Botezan

Dr. Lilian Gorbatâi

Dr. Daniel Bujor

Dr. Petre Adrian Cusman

Dr. Tite Bogdan

Comitetul științific:

Prof. Nicolae Crișan - Cluj Napoca Dr. Mihaly Zoltan Attila - Cluj Napoca

Prof. Emerit. Ioan Coman - Cluj Napoca Dr. Ioan Juravle - Zalău

Prof. Gheorghe Bumbu - Oradea Dr. Maxim Laurian - Brașov

Prof. Alin Cumpănaș - Timisoara Dr. Marius Lazăr - Brașov

Prof. Martha Orsolya - Tg. Mureș Dr. Valentin Pârvuț - Sibiu

Prof. Gabriel Kacso - Cluj Napoca Dr. Radu Maxim - Sibiu

Prof. Ioan Scârneciu - Brașov Dr. Ciprian Todea - Tg. Mureș

Prof. Ioan Ioiart - Arad Dr. Răzvan Couți - Bistrița

Prof. Daniel Porav - Hodade - Tg Mureș Dr. Adrian Mureșan - Timișoara

Conf. Bogdan Petruț - Cluj Napoca Dr. Cristian Bogdan Rusu - Satu Mare

Conf. Răzvan Bardan - Timișoara

Conf. Bogdan Feciche - Oradea

Dr. Vasile Dan Stanca - Cluj Napoca

Dr. Vlad Schițcu - Cluj Napoca

Dr. Vitalie Gherman - Cluj Napoca

Programul lucrărilor

Vineri 08 mai 2026

08.30 – 9.00. Deschiderea oficială

I. Sesiunea I de lucrări 9.00 – 13.00

1. 9.00-9.20 Dincolo de tratamentul litiazei urinare: Fața ascunsă a ureteroscopiei flexibile. Clinica de Urologie Tg Mureș. UMFST George Emil Palade Tg. Mureș. Prof. Daniel Porav Hodade, Raul Dumitru Gherasim, Rares Vascul;

2. 9.20-09.30 Rezultate clinice și profilul complicațiilor în ureteroscopia flexibilă. Experienta sectiei Urologie Miercurea Ciuc. Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc. Claudiu Albert;

3. 09.30-09.50 Mini NLP în epoca ureteroscopiei flexibile. Clinica de Urologie Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara. Adrian Mureșan;

4. 09.50-10.20 Simpozion satelit Merck - Supraviețuire prelungită , calitatea vieții menținută cu Bavencio în mUC & experiența clinică. Dan Luchian;

5. 10.20-10.40 Simpozion satelit Astellas - Managementul toxicităților asociate cu terapiile sistemice în mCPSH - Loredana Aracs;

6. 10.40-11.00 Autotransplantul renal: ultima frontieră a chirurgiei de prezervare renală. Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal - Cluj Napoca. Conf Florin Elec;

7. 11.00-11.10 Chirurgia tumorilor renale cu extensie în vena cavă inferioară: experiența clinicii. Clinica de Urologie Oradea - Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor. Feciche BO, Barbos VI, Big SA, Petruț AI, Tamasan MC, Berechet MC, Mart S;

8. 11.10-11.20 Nefrectomie parțială laparoscopică și robotică în cazuri complexe: extinderea limitelor chirurgiei minim invazive. Institutul Oncologic Ion Chiricuță Cluj Napoca - VH Schitcu, O Morari, M Gîrbovan, VC Munteanu;

11.20-11.30 Pauză de cafea;

9. 11.30-11.50 Aspecte RMN în patologia renală - Spitalul Sf. Constantin Brașov. Ana Maria Comșa;

10. 11.50-12.00 Simpozion satelit SunWavePharma - Strategii inovatoare pentru confortul uro-genital masculin și feminin. Petre Cusman;

11. 12.00-12.10 Ischemia selectivă și zero ischemia - beneficii vs. dezavantaje în nefrectomia parțială prin abord laparoscopic Ciprian Todea. Clinica de Urologie Tg-Mureș, UMFST "George Emil Palade" Tg-Mureș;

12. 12.10-12.20 Abordul chirurgical în tumorile renale. Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj Napoca. Roxana Coman, Florin Elec;

13. 12.20-12.30 Strictură de uretră membranoasă post traumatică operată și recidivată. Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj- Napoca. Scânteie Vlad, Nagy Ferenc, Rad Marcel;

14. 12.30-12.40 Curbura peniană – managementul chirurgical. Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj- Napoca. Cotruță Mihai, Cozma Daniel, Roșca Teodor, Corb Doria, Rad Marcel;

15. 12.40-12.50 Imunoterapia în cancerul de vezică avansat/metastatic. Secția de Oncologie. Spitalul Județean de Urgență Satu Mare. Luchian Dan, Loredana Aracs, Adrian Cosarca;

16. 12.50-13.00 Terapia combo in cancerul renal cu celule clare. Secția de Oncologie. Spitalul Județean de Urgență Satu Mare. Aracs Loredana, Luchian Dan, Cosarca Adrian;

13.00-14.00 Pauză de masă

Sesiunea II de lucrări 14.00-16.40

1. 14.00-14.10 HoLep - momentul optim a indicației tratamentului chirurgical în funcție de potențialul de recuperare funcțională al pacientului cu adenom de prostată. Spitalul Transilvania Cluj Napoca. Laslo A, Chiujdea S, Conf. Petrut Bogdan;

2. 14.10-14.20 HoLep - chirurgia care îmbină avantajele tuturor celor la alte alternative de tratament. Spitalul Transilvania Cluj Napoca. Laslo A, Chiujdea S, Conf. Petrut Bogdan;

3. 14.20-14.30 Excizia laser am bloc a tumorilor vezicale: tratament endoscopic care respectă principiile chirurgie oncologice. Spitalul Transilvania Cluj Napoca. Chiujdea S, Laslo A, Conf. Petrut Bogdan;

4. 14.30-14.40 Radiația laser ca sursă de energie în tratamentul patologie tumorale urologice. Spitalul Transilvania Cluj Napoca. Chiujdea S, Laslo A, Conf. Petrut Bogdan;

5. 14.50-15.00 HoLEP în HBP - detalii tehnice. iQ-Med Centru Medical. Alex Popescu. Marcel Rad;

6. 15.00-15.10 Managementul chirurgical modern al HBP: este HoLEP noul standard?. Medlife Polisano Sibiu. Valentin Pîrvuț, Călin Faur, Angelo Barbu, Alexandra Micu;

7. 15.10-15.30 PCa localizat risc înalt: de la evidență la practică. Clinica Amethyst Satu Mare. Ciprian Enachescu;

8. 15.30-15.40 Poate fi micro-ultrasonografia de înaltă rezoluție challenger pentru RMN-ul multiparametric prostatic în detecția cancerului de prostată?. Clinica de Urologie Brașov. Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov. Laurian Maxim;

9. 15.40-15.50 Gestionarea unui caz cu dublă localizare în sfera urogenitală. Secția de Oncologie. Spitalul Județean de Urgență Satu Mare. Adrian Cosarca, Loredana Aracs, Dan Luchian;

10. 15.50-16.00 Prostatectomia radicală laparoscopică asistată robotic: experiența primelor 50 de cazuri. Clinica de Urologie Oradea. Spitalul Clinic Județean Bihor. Big SA, Barbos VI, Berechet MC, Mart S, Feciche BO;

11. 16.00-16.10 Fără clipuri, cu precizie maximă: prostatectomie radicală laparoscopică 3D cu prezervare intrafascială a nervilor, prin abord transvezical. Institutul Oncologic Ion Chiricuță Cluj Napoca. VH Schitcu, O Morari, M Gîrbovan, VC Munteanu;

12. 16.10-16.20 ⁠Lobul prostatic median - o provocare tehnică în prostatectomia radicală. Clinica de Urologie. Spitalul Județean de Urgență Tg Mureș. Veronica Ghirca;

13. 16.20-16.30 Abordul per primam în ureteroscopia flexibilă - rezultatele a 50 de cazuri consecutive. Clinica de Urologie. Spitalul Județean de Urgență Tg Mureș. Ciprian Todea;

14. 16.30-16.40 Volumul prostatic - o limită a abordului laparoscopic? Clinica de Urologie. Spitalul Județean de Urgență Tg Mureș. Ciprian Todea;

Sesiunea III de lucrari 16.40-18.20

1. 16.40-17.00 Tratamentul conservativ în cancerul penian. Clinica Amethyst Cluj Napoca. UMF Iuliu Hațieganu - Cluj Napoca. Prof Kacso Gabriel;

2. 17.00-17.10 Tratamentul chirurgical al penisului îngropat la pacienții cu lichen scleros post circumcizie. Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj Napoca. Roșca Teodor, Corb Doria, Cozma Daniel, Cotruță Mihai, Rad Marcel;

3. 17.10-17.20 Managementul endoscopic al leiomiomului vezical: prezentare de caz. .

Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj Napoca. Cozma Daniel, Roșca Teodor, Corb Doria, Cotruță Mihai, Rad Marcel;

4. 17.20-17.30 Cistectomia radicală asistată robotic cu neovezică ileală. Clinica de Urologie Oradea. Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor. Feciche BO, Barbos VI, Big SA, Pintilie M, Berechet MC, Mart S;

5. 17.30-17.40 Cistectomie radicală laparoscopică 3D pe cale properitoneală în abdomen operat: o alternativă sigură și fezabilă. Institutul Oncologic Ion Chiricuță Cluj Napoca. VH Schitcu, O Morari, M Gîrbovan, VC Munteanu;

6. 17.40-17.50 Augmentare vezicală laparoscopică 3D în vezica contractată post-tuberculoasă: restaurarea funcțională a tractului urinar inferior. Institutul Oncologic Ion Chiricuță Cluj Napoca. VH Schitcu, O Morari, M Gîrbovan, VC Munteanu;

7. 17.50-18.00 Energia LASER în urologie. Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj- Napoca. Corb Doria, Roșca Teodor, Cozma Daniel, Cotruță Mihai, Rad Marcel;

8. 18.00-18.10 Reconstrucția tractului urinar. Principii de selecție și management. Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj Napoca. Paul Aldea, Florin Elec;

9. 18.10-18.20 Viitorul chirurgiei robotice în urologie. Clinica Endoplus - Cluj Napoca. Prof. Ioan Coman;

Sâmbătă 09 mai 2026

Sesiunea IV de lucrări 9.00-13.40

1. 9.00-9.10 Biopsia prostatică ghidată prin microultrasonografie îmbunătățește diagnosticul cancerului de prostată comparativ cu biopsia prostatică prin fuziune IRM – ecografie convențională. 1.⁠Urology Department, Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj Napoca, Romania. 2.⁠ ⁠Urology Department, Medicover Hospital, Cluj Napoca, Romania. Flontas G. 2, Căta E.D.1,2, Apetrei M1,2, Cojocariu V2, Medan P. 1,2, Popa A. 2, Ionutas E.1,2, Buzoianu M.1,2, Ognean R.1,2, Popa R.2, Capraru P.2, Andras I.1,2, Crisan N. 1,2;

2. 09.10-09.30 Abordarea modernă a simptomelor tractului urinar inferior la bărbat: nu doar hiperplazie benignă prostatică. Clinica de Urologie - Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara. Conf Razvan Bardan;

3. 9.30-9.40 Experiența instituțională pe doi ani în nefrectomia parțială minim invazivă: siguranță și rezultate oncologice. 1.Medicover Hospital Suceagu, Urology Departament, Cluj, România, 2.Medicover Hospital, "luliu Hatieganu" University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, România; P.A.Medan1,2, S.Medan1,2, A.Popa1, M.Apetrei1,2, R.Ognean1,2, L.Giurgiu1,2, M.Buzoianu1,2, I.Andras1,2, V.Cojocariu1, E.Ionutas1,2, E.D.Cata1,2, N.Crisan1,2;

4. 9.40-09.50 Paisprezece ani de nefrectomie parțială minim invazivă: rezultate pe termen mediu într-un centru terțiar din România. 1.Medicover Hospital Suceagu, Urology Departament, Cluj, România. 2.University of Medicine and Pharmacy “Iuliu Hațieganu ”, Urology Departament, Cluj-Napoca, Romania. 3. ⁠Clinical Municipal Hospital of Cluj-Napoca, Urology Departament, Cluj-Napoca, Romania. P.A.Medan1,2, S.Medan1,2, A.Popa1, M.Apetrei1,2, R.Ognean1,2, L.Giurgiu1,2, B.Rus 2,3,M.Buzoianu1,2, I.Andras1,2, V.Cojocariu1, E.Ionutas1,2, E.D.Cata1,2, I.Coman 2,3 N.Crisan1,2;

5. 09.50-10.00 Nefrectomie parțială robotică pentru un chist renal Bosniak III total endofitic. 1.Medicover University Hospital, Urology, Cluj-Napoca, Romania. 2.⁠”Iuliu Hațieganu" University of medicine and pharmacy, Urology, Cluj-Napoca, Romania. Cojocariu Vlad-Ionuț 1, Andras Iulia 1, Popa Andrei 1, Medan Paul 1, Cata Emanuel 1, Apetrei Marius 1, Ionutas Emanuela 1, Medan Stefana 2, Ognean Răzvan 2, Flontas Gabriel 2, Popa Robert 2, Crisan Nicolae 2;

6. 10.00-10.10 Chirurgia robotică pentru tumorile renale multiple. 1.Medicover University Hospital, Urology, Cluj-Napoca, Romania. 2.⁠”Iuliu Hațieganu" University of medicine and pharmacy, Urology, Cluj-Napoca, Romania. Cojocariu Vlad-Ionuț 1, Andras Iulia 1, Popa Andrei 1, Medan Paul 1, Cata Emanuel 1, Apetrei Marius 1, Ionutas Emanuela 1, Medan Stefana 2, Ognean Răzvan 2, Flontas Gabriel 2, Popa Robert 2, Crisan Nicolae 2;

7. 10.10-10.30 Mici capcane în interpretarea investigațiilor multiparametrice RM prostatice, pe care să le aibă în vedere urologul și radiologul. Clinica Grama Baia Mare. Grațian Botiș;

8. 10.30-10.50 Stereotaxia în cancerul prostatic. Clinica Amethyst Cluj Napoca. UMF Iuliu Hațieganu - Cluj Napoca. Prof Kacso Gabriel;

9. 10.50-11.00 Excizia robotică a unei tumori rare secretorii pelvine - paraganglionom retrovezical - Institutul Oncologic Ion Chiricuță Cluj Napoca. Vitalie Gherman;

10. 11.00-11.10 Abordul laparoscopic 3D pentru tumoră renală stângă cu extensie tumorală în vena cavă inferioară - video. 1.Medicover Hospital, Urology, Cluj-Napoca, Romania. 2.Medicover Hospital, Anaesthesia and Intensive Care, Cluj-Napoca, România. 3.Medicover Hospital, "luliu Hatieganu" University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, România. Popa A.1, Medan P.1, Apetrei M.', Medan S.3, Cocis M.2, Andras I.1.3, Cata E.1, Roman T.3, Crisan N.3;

11. 11.10-11.20 Abordul laparoscopic retroperitoneal în tratamentul minim invaziv al maselor renale complexe - Institutul Oncologic Ion Chiricuță Cluj Napoca. Vitalie Gherman;

12. 11.20-11.30 Limfadenectomie retroperitoneală de salvare laparoscopică după chirurgie deschisă: o provocare de mare complexitate. Institutul Oncologic Ion Chiricuță Cluj Napoca. VH Schitcu, O Morari, M Gîrbovan, VC Munteanu;

13. 11.30-11.40 Simpozion satelit - Sandoz. Axtrifia în ITU - între Ghiduri, Urocultură și Realitatea Clinică. Tiberiu Botezan;

14. 11.40-11.50 Elemente de inteligență artificială în oncologia urologică. Clinica Korall Satu Mare. Stelian Pop;

15. 11.50-12.00 Excizia robotică simultană a endometriozei infiltrative profunde și nefrectomia totală pentru un rinichi nefuncțional cu hidronefroză de gradul IV: prezentare de caz. 1.Medicover Hospital, Urology, Cluj, Romania. 2.Municipal Hospital of Cluj-Napoca, Urology, Cluj-Napoca, Romania. 3.University of Medicine and Pharmacy Iuliu Hatieganu, Urology, Cluj-Napoca, Romania. 4.Medicover Hospital, IFEMEndo departament, Cluj, România. Medan S.A.1,3, Ionutas E.1,3, Medan P.A.1,3, Popa A.1, Cata E.1, Ognean R.1,3, Cojocariu V.1, Roman T.3, Apetrei M.1, Andras I.1,3, I.Iacoban 3, I.Holt 3, H.Roman 4, Crisan N.1,3;

16. 12.00 - 12.10 Simpozion Satelit Bleu Pharma - Standarde actuale în terapia adjuvantă a infecțiilor urinare. Daniel Bujor;

17. 12.10 - 12.20 Pieloplastia robotică la pacienții pediatrici și la adoleșcenți. 1.⁠Urology Department, Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj Napoca, Romania. 2.⁠ ⁠Urology Department, Medicover Hospital, Cluj Napoca, Romania. Authors: Ionuțaș M.E. 2 , Medan P.A. 2 , Căta E.D. 2 , Medan Ș.A. 1,2 , Popa A. 2 , Apetrei M.C. 2 , Cojocariu V. 2 , Andraș I. 1,2,3 , Stanca D.V. 1,3 , Crișan N. 1,2,3;

18. 12.20 - 12.30 Simpozion satelit Olsen Pharma. Modalități terapeutice moderne în disfuncția erectilă - impact clinic optimizat prin formule naturale cu eficiență. Tiberiu Botezan;

19. 12.30 - 12.40 Evaluarea fezabilității abordului laparoscopic în abdomenul ostil chirurgical. 1.⁠ ⁠Medicover Hospital, Urology, Cluj-Napoca, Romania. 2.⁠ ⁠Urology, Department 7 – Surgical specialties, Faculty of Medicine, Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania. 3.⁠ ⁠Anatomy and embryology, Department 1 – Morpho-functional sciences, Faculty of Medicine, Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania. Gabriel Flontaș1, Iulia Andraș1,2, Ognean Răzvan1,2, Andrei Popa1, Paul Medan1,2, Emanuel Cata1,2, Marius Apetrei1,2, Emanuela Ionutas1,2, Stefana Medan1,3, Robert Popa1, Crișan Nicolae1,2;

20. 12.40 - 12.50 Simpozion satelit Alkaloid - Xifia. Daniel Bujor;

21. 12.50 - 13.00 Tratamentul chirurgical robotic al unei fistule vezico-uretero-vaginale asociate cu ectopie ureterală la un pacient pediatric cu malformație urogenitală complexă. 1.Medicover Hospital, Urology, Cluj-Napoca, Romania, 2.Municipal Hospital of Cluj-Napoca, Urology, Cluj-Napoca, Romania, 3.University of Medicine and Pharmacy Iuliu Hatieganu, Urology, Cluj-Napoca, România. Medan S.A.1,3, Ionutas E.1,3, Medan P.A.1,3, Popa A.1, Cata E.1, Ognean R.1,3, Cojocariu V.1, Apetrei M.1, Andras I.3, Stanca V.D.3, Crisan N.3;

22. 13.00 - 13.10 Nefroureterectomie radicală laparoscopică pentru recurența periistomiala a carcinomului urotelial în cazul unui pacient cu istoric de cistectomie radicală. 1.Department of Urology, Medicover Hospital, Cluj-Napoca, Romania 2. Department of Urology, „ Iuliu Hatieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania 3. Pathology department, "Iuliu Hatieganu" University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca. Popa I.R.1 , Andras I.1,2, Medan P.1,2, Cata E.1,2, Popa A1, Apetrei M.1,2, Cojocariu V.1,2, Ognean R.1,2, Flontas G1. Hendea M.3, Bungardean C.3, Crisan N.1,2;

23. 13.10 - 13.20 Suprarenalectomie laparoscopică 3D pentru formațiunea suprarenaliană stângă voluminoasă. 1.Urology Department, Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj Napoca, Romania 2.⁠ ⁠Urology Department, Medicover Hospital, Cluj Napoca, Romania 3.Faculty of Medicine, Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj Napoca, Romania. Căta E.D.1,2, Flontas G. 2, Medan P. 1,2, Popa A. 2, Apetrei M1,2, Cojocariu V2, Ionutas E.1,2, Buzoianu M.1,2, Ognean R.1,2, Popa R. 2, Capraru P. 2, Roman T.3, Andras I.1,2, Crisan;

24. 13.10-13.20 Presiunea și temperatura intrarenala în ureteroscopia flexibilă. O problemă reală sau doar marketing?. 1 Urology Department, Municipal Clinical Hospital, Cluj-Napoca. 2 Medicover Hospital, Urology, Cluj-Napoca. 3 Urology Department, "luliu Hatieganu" University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca. Rus B.1, Florentin D.1, Apetrei M.2, Giurgiu L.3, Stanca V.D.1,3, Crișan N.2,3;

25. 13.20-13.30 Implementarea puncției biopsice prostatice transrectale ecoghidate FUSION - valoarea adăugată față de tehnicile convenționale. Spitalul Județean de Urgență Satu Mare. Secția de Urologie. Bujor Daniel;

26. 13.30-13.40 Simpozion satelit Novo Nordisk. Împreună pentru o viață trăită mai ușor cu Semaglutidă. Adriana Filimon;

13.30 Concluzii

Închiderea lucrărilor