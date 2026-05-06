Zeci de sancțiuni aplicate în urma unei operațiuni pentru menținerea ordinii publice





Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, la data de 5 mai, o acțiune amplă, cu participarea structurilor specializate, vizând prevenirea și combaterea faptelor care afectează siguranța persoanelor și a bunurilor.

Intervenții pentru combaterea infracționalității

Acțiunea a avut ca scop destructurarea unor grupuri și descurajarea comportamentelor antisociale, contribuind la menținerea unui climat de ordine și liniște publică în județ.

Zeci de sancțiuni aplicate

În urma activităților desfășurate, polițiștii au aplicat peste 60 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 28.000 de lei, conform prevederilor legislației privind ordinea publică.

Măsuri pentru siguranța comunității

Acțiunile de acest tip fac parte din strategia autorităților de a preveni și combate faptele ilegale, având rolul de a crește gradul de siguranță în rândul cetățenilor și de a descuraja activitățile infracționale.

Polițiștii anunță că astfel de intervenții vor continua și în perioada următoare, în vederea asigurării unui climat de ordine și siguranță în județul Satu Mare.