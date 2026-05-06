JUSTIȚIE Victorie în instanță pentru Municipiul Satu Mare: Curtea de Apel București anulează licența de exploatare geotermală

Locale 06.05.2026 14:32
Decizie importantă în litigiul Primăriei cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale și SC Beny Alex SRL

Municipiul Satu Mare a obținut o decizie favorabilă în instanță, după ce Curtea de Apel București a admis acțiunea formulată împotriva Agenția Națională pentru Resurse Minerale și a societății SC Beny Alex SRL.

Anularea ordinului și a licenței de exploatare

Instanța a decis anularea Ordinului nr. 3 din 6 ianuarie 2022 emis de ANRM, care aproba licența de concesionare pentru exploatare. Totodată, judecătorii au dispus anularea Licenței nr. 19581/2016 privind exploatarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Nord-Est Satu Mare.

Decizie cu impact asupra resurselor locale

Hotărârea vizează direct exploatarea resurselor geotermale din zonă, un subiect de interes major pentru comunitatea locală și pentru dezvoltarea energetică a municipiului.


Cheltuieli de judecată suportate de pârâți

Instanța a obligat pârâții, în solidar, la plata cheltuielilor de judecată către reclamant, respectiv 100 de lei taxă judiciară de timbru și peste 6.500 de lei pentru transport și cazare aferente apărării.

Decizia nu este definitivă

Hotărârea pronunțată în data de 4 mai 2026 poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea urmând să fie depusă la Curtea de Apel București.

Decizia marchează un moment important în disputa juridică privind exploatarea resurselor naturale din zona Satu Mare, cu posibile implicații asupra viitoarelor proiecte din domeniu.

