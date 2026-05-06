Investiție de peste 4 milioane de lei prin PNRR pentru eficiență energetică și infrastructură modernă





Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a participat miercuri la recepția la terminarea lucrărilor aferente proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare sediu APM Satu Mare”, desfășurată la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare. Investiția a fost realizată în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 5 – Valul Renovării, prin fonduri europene nerambursabile, având o valoare totală de 4.042.936,96 lei.

Modernizare pentru eficiență energetică și reducerea emisiilor

Proiectul a avut ca obiectiv principal îmbunătățirea performanței energetice a clădirii sediului Direcției Județene de Mediu Satu Mare, prin reducerea consumului de energie primară și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră. În același timp, investiția a urmărit crearea unor condiții moderne de lucru și asigurarea unui confort sporit atât pentru angajați, cât și pentru cetățenii care beneficiază de serviciile instituției.

Lucrări complexe și tehnologii moderne implementate

În cadrul proiectului au fost realizate lucrări ample de eficientizare energetică și modernizare a infrastructurii clădirii. Printre acestea se numără izolarea termică a pereților exteriori și a planșeului, înlocuirea tâmplăriei cu profile de înaltă performanță, modernizarea sistemului de iluminat prin tehnologie LED și implementarea unui sistem inteligent de management al consumului energetic (BMS).

Totodată, au fost instalate soluții bazate pe energie regenerabilă, precum panouri fotovoltaice și pompă de căldură, contribuind semnificativ la reducerea consumului energetic și la creșterea eficienței generale a clădirii.

Reduceri semnificative ale consumului energetic și ale emisiilor de CO₂

Conform datelor tehnice ale proiectului, intervențiile realizate conduc la reduceri de peste 60% atât ale consumului de energie primară, cât și ale emisiilor de CO₂, comparativ cu situația anterioară renovării. Aceste rezultate reprezintă un pas important în direcția tranziției verzi și a dezvoltării durabile la nivel local.

Declarația prefectului Altfatter Tamás

„Finalizarea acestui proiect reprezintă un exemplu concret al modului în care fondurile europene pot contribui la modernizarea instituțiilor publice și la creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor. Investițiile în eficiență energetică și infrastructură administrativă modernă înseamnă instituții mai eficiente, condiții mai bune de lucru și un impact pozitiv asupra mediului. Transmit felicitări doamnei director executiv Izabella Stier și întregii echipe implicate în implementarea acestui proiect pentru profesionalismul, implicarea și eforturile depuse pentru finalizarea cu succes a unei investiții importante pentru județul Satu Mare. Rezultatele obținute demonstrează că prin muncă susținută, colaborare și valorificarea oportunităților de finanțare europeană pot fi realizate proiecte moderne, cu beneficii reale pentru comunitate și pentru protecția mediului”, a declarat prefectul Altfatter Tamás.