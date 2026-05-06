Peste 1.000 de cazuri raportate într-o singură săptămână; copiii și vârstnicii, printre cei mai afectați. Autoritățile sanitare recomandă măsuri stricte de prevenție și continuarea vaccinării antigripale

Infecțiile respiratorii acute, gripa și pneumoniile continuă să se mențină la un nivel ridicat în județul Satu Mare, potrivit datelor aferente săptămânii 27 aprilie – 3 mai 2026. În această perioadă, au fost raportate nu mai puțin de 1.057 de cazuri de îmbolnăviri, ceea ce confirmă o circulație intensă a virusurilor respiratorii la nivelul comunității.

Situația pe grupe de vârstă

Analiza epidemiologică arată că, din totalul cazurilor, 772 au fost infecții respiratorii acute (IACRS), 244 pneumonii și 41 cazuri de gripă. Cele mai afectate categorii de vârstă diferă în funcție de tipul afecțiunii.

Astfel, incidența cea mai mare pentru infecțiile respiratorii acute s-a înregistrat la copiii cu vârste între 5 și 14 ani. Pneumoniile au afectat în mod special persoanele de peste 65 de ani, în timp ce gripa a fost mai frecventă în rândul populației active, cu vârste între 15 și 49 de ani.

Vaccinarea antigripală continuă

Până la data de 3 mai 2026, în județul Satu Mare au fost vaccinate antigripal 14.748 de persoane din grupele de risc, vaccinurile fiind administrate prin intermediul medicilor de familie. Specialiștii subliniază importanța continuării imunizării, în special pentru categoriile vulnerabile.

Măsuri în unitățile sanitare și la locul de muncă

Pentru limitarea răspândirii infecțiilor, autoritățile recomandă o serie de măsuri stricte în unitățile sanitare, printre care limitarea vizitelor, triaj epidemiologic zilnic pentru personal și utilizarea echipamentelor de protecție.

De asemenea, angajatorii sunt încurajați să evite aglomerările la locul de muncă, să asigure aerisirea spațiilor și să susțină vaccinarea angajaților.

Recomandări pentru școli și populație

În unitățile de învățământ, se recomandă monitorizarea zilnică a stării de sănătate a copiilor, informarea părinților și izolarea celor cu simptome respiratorii. Igiena mâinilor, aerisirea spațiilor și utilizarea materialelor dezinfectante rămân esențiale.

Pentru populația generală, medicii recomandă prezentarea la medicul de familie la apariția simptomelor, purtarea măștii în spații aglomerate, respectarea regulilor de igienă și evitarea contactului cu alte persoane în caz de boală.

Prevenția rămâne cea mai eficientă măsură

Autoritățile sanitare subliniază că respectarea măsurilor de prevenție și continuarea vaccinării antigripale, în special în rândul persoanelor vulnerabile, sunt esențiale pentru limitarea răspândirii gripei și a infecțiilor respiratorii în perioada următoare.