



Complex funerar din secolele VI–VII d.Hr., scos la lumină pe traseul Centurii Timișoara Vest. Specialiștii Muzeului de Istorie din Satu Mare, implicați direct în investigarea unei descoperiri de excepție

Un complex funerar datat în secolele VI–VII d.Hr. a fost descoperit pe traseul Centurii Timișoara Vest, în cadrul cercetărilor arheologice la care participă activ și specialiști din Satu Mare. Potrivit informațiilor transmise de DRDP Timișoara, descoperirea este atribuită populațiilor avare, războinici călare care au dominat spațiul Europei Centrale și de Est în acea perioadă.

Un rol esențial în derularea cercetărilor îl au specialiștii de la Muzeul de Istorie din Satu Mare, implicați direct în investigarea și documentarea descoperirii arheologice de pe șantier.

Mormânt de călăreț, cu artefacte valoroase

Complexul funerar include înhumarea unui războinic alături de calul său, un ritual specific culturii avare, care reflectă statutul și importanța individului în cadrul comunității. În mormânt au fost descoperite piese din aur, argint și bronz, indicând un rang social ridicat și o poziție privilegiată.

Specialiștii sătmăreni contribuie activ la analizarea acestor artefacte, la interpretarea contextului arheologic și la conturarea unei imagini cât mai clare asupra practicilor funerare din acea perioadă.

Contribuție importantă la cercetarea istorică

Implicarea echipei din Satu Mare este esențială în procesul de cercetare, aceștia aducând expertiză în investigarea siturilor medievale timpurii. Descoperirea oferă date valoroase despre organizarea socială, tradițiile funerare și prezența avarilor în regiune.

Rezultatele cercetărilor vor contribui la îmbogățirea patrimoniului istoric și la o mai bună înțelegere a evoluției comunităților din spațiul carpato-danubian.

Cercetările continuă

Cercetările arheologice sunt în plină desfășurare și se realizează în paralel cu lucrările de infrastructură, conform legislației în vigoare. Specialiștiii sătmăreni rămân implicați în toate etapele procesului, de la documentare până la valorificarea științifică a descoperirii, consolidând rolul important al instituțiilor culturale din Satu Mare în cercetarea arheologică națională.