Teatrul de Nord și Asociația Focus Drama caută texte originale despre oraș, mediu și viața urbană

Teatrul de Nord - Trupa Mihai Raicu, în parteneriat cu Asociația Focus Drama, anunță lansarea celei de-a patra ediții a concursului de dramaturgie FOCUS DRAMA, un proiect dedicat descoperirii și susținerii noilor voci din teatrul românesc.

Termen limită pentru înscrieri: 31 mai 2026

Concursul se adresează tuturor rezidenților din România, cu vârsta de peste 18 ani, care pot trimite texte nepublicate și nemontate până la data limită de 31 mai 2026, la adresa de e-mail dedicată proiectului.

O temă despre oraș, mediu și respirație

Ediția din acest an propune o temă profund contemporană – „Cartografia respirației” – care invită autorii să exploreze relația dintre mediul urban, ecologie și modul în care trăim și respirăm în orașe.

Participanții sunt încurajați să abordeze teme precum poluarea, schimbările climatice, sănătatea publică, dar și dimensiunile emoționale și sociale ale vieții urbane, combinând perspective civice, științifice și artistice.

Premii și oportunități pentru dramaturgi

Textul câștigător va fi montat pe scena Sălii Studio a Teatrul de Nord în stagiunea 2026–2027, în timp ce următoarele două texte clasate vor beneficia de spectacole-lectură. Toate cele trei texte vor fi publicate pe platforma LiterNet.

Calendarul concursului

31 mai 2026 – termen limită pentru trimiterea textelor

31 iulie 2026 – anunțarea rezultatelor

septembrie – noiembrie 2026 – producția spectacolelor

noiembrie 2026 – evenimentul FOCUS ÎN DIALOG, la Teatrul de Nord

Un proiect pentru viitorul teatrului

FOCUS DRAMA își propune nu doar să premieze texte, ci să creeze o platformă coerentă de dezvoltare pentru dramaturgia contemporană, aducând în prim-plan teme de actualitate și perspective artistice relevante.

Prin această inițiativă, organizatorii încurajează o reflecție profundă asupra modului în care orașele influențează viața oamenilor, transformând „respirația” într-un simbol al echilibrului fragil dintre om și mediul înconjurător.