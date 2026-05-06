DE VÂNZARE





📍 Casă în Satu Mare – zonă Titulescu

🛏️ 3 camere | 🚿 3 băi | 💰 Preț: 229.000 EUR





Dacă ești în căutarea unei case de vânzare în Satu Mare, îți prezentăm o oportunitate excelentă într-o zonă liniștită și bine cotată. Această casă finisată, cu o suprafață utilă de 120 mp, este situată în cartierul Titulescu și este ideală pentru familii sau pentru cei care caută o investiție sigură, aproape de centrul orașului.





🔑 Detalii proprietate:

📐 Suprafață teren: 439 mp

🏠 Suprafață utilă: 120 mp

🧱 Compartimentare: 3 camere, 3 băi, 1 cămară, bucătărie

✨ Stare: finisată – gata de mutare

📍 Zonă: Titulescu, Satu Mare – acces rapid la școli, magazine și transport public

💶 Preț: 229.000 EUR – ofertă excelentă comparativ cu piața locală





📝 Descriere:

Casa este finisată și pregătită pentru a fi locuită, oferind un spațiu confortabil, cu camere luminoase și bine ventilate.

🌿 Curtea generoasă permite amenajări suplimentare în funcție de preferințe: zonă de relaxare, grădină, loc de joacă etc.

Amplasarea în cartierul T