DE VÂNZARE
📍 Casă în Satu Mare – zonă Titulescu
🛏️ 3 camere | 🚿 3 băi | 💰 Preț: 229.000 EUR
Dacă ești în căutarea unei case de vânzare în Satu Mare, îți prezentăm o oportunitate excelentă într-o zonă liniștită și bine cotată. Această casă finisată, cu o suprafață utilă de 120 mp, este situată în cartierul Titulescu și este ideală pentru familii sau pentru cei care caută o investiție sigură, aproape de centrul orașului.
🔑 Detalii proprietate:
📐 Suprafață teren: 439 mp
🏠 Suprafață utilă: 120 mp
🧱 Compartimentare: 3 camere, 3 băi, 1 cămară, bucătărie
✨ Stare: finisată – gata de mutare
📍 Zonă: Titulescu, Satu Mare – acces rapid la școli, magazine și transport public
💶 Preț: 229.000 EUR – ofertă excelentă comparativ cu piața locală
📝 Descriere:
Casa este finisată și pregătită pentru a fi locuită, oferind un spațiu confortabil, cu camere luminoase și bine ventilate.
🌿 Curtea generoasă permite amenajări suplimentare în funcție de preferințe: zonă de relaxare, grădină, loc de joacă etc.
Amplasarea în cartierul T