COMUNITATE. Primarul Marian Torok anunță redeschiderea pieței agroalimentare din Medieșu Aurit

Locale 06.05.2026 11:03
3 imagini in galerie

Spațiul destinat producătorilor locali revine în vechiul amplasament și își redeschide porțile pentru comunitate

Locuitorii comunei Medieșu Aurit au din nou acces la piața de alimente, redeschisă începând de miercuri, 6 mai, în vechiul amplasament. Anunțul a fost făcut de primarul Marian Torok, care a subliniat importanța acestui spațiu pentru viața comunității.

Un loc pentru producători și consumatori

Noua redeschidere oferă atât producătorilor locali, cât și comercianților, oportunitatea de a-și valorifica produsele, dar și cumpărătorilor de a alege produse proaspete, direct de la sursă. Piața devine astfel un punct de întâlnire între tradiție și nevoile actuale ale comunității.

Tradiție și identitate locală

Primarul Marian Torok a evidențiat că acest demers face parte dintr-o serie de inițiative dedicate păstrării identității locale și valorificării moștenirii culturale.

„Este un spațiu pe care îl redăm comunității, un loc viu, dedicat tradiției și schimbului autentic dintre oameni”, a transmis edilul.

Sprijin pentru economia locală

Autoritățile locale încurajează cetățenii să susțină producătorii din zonă, alegând produse realizate local. Fiecare achiziție contribuie la dezvoltarea economică a comunei și la menținerea tradițiilor.

Redeschiderea pieței marchează un pas important în revitalizarea vieții comunitare din Medieșu Aurit, oferind un spațiu autentic de întâlnire și schimb pentru locuitori.

