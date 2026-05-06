Spațiul destinat producătorilor locali revine în vechiul amplasament și își redeschide porțile pentru comunitate

Locuitorii comunei Medieșu Aurit au din nou acces la piața de alimente, redeschisă începând de miercuri, 6 mai, în vechiul amplasament. Anunțul a fost făcut de primarul Marian Torok, care a subliniat importanța acestui spațiu pentru viața comunității.

Un loc pentru producători și consumatori

Noua redeschidere oferă atât producătorilor locali, cât și comercianților, oportunitatea de a-și valorifica produsele, dar și cumpărătorilor de a alege produse proaspete, direct de la sursă. Piața devine astfel un punct de întâlnire între tradiție și nevoile actuale ale comunității.

Tradiție și identitate locală

Primarul Marian Torok a evidențiat că acest demers face parte dintr-o serie de inițiative dedicate păstrării identității locale și valorificării moștenirii culturale.

„Este un spațiu pe care îl redăm comunității, un loc viu, dedicat tradiției și schimbului autentic dintre oameni”, a transmis edilul.

Sprijin pentru economia locală

Autoritățile locale încurajează cetățenii să susțină producătorii din zonă, alegând produse realizate local. Fiecare achiziție contribuie la dezvoltarea economică a comunei și la menținerea tradițiilor.

Redeschiderea pieței marchează un pas important în revitalizarea vieții comunitare din Medieșu Aurit, oferind un spațiu autentic de întâlnire și schimb pentru locuitori.