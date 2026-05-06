



Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a găzduit workshop-ul „Educație și antreprenoriat, asistate de inteligența artificială”, desfășurat în sistem hibrid, atât cu participare fizică, cât și online. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Academia Română – Filiala Timișoara, prin CRIFST Timișoara, reunind cadre didactice, cercetători, antreprenori, studenți și parteneri instituționali interesați de impactul noilor tehnologii asupra educației și mediului economic.

În cadrul workshop-ului s-a conturat ideea că inteligența artificială depășește statutul de simplu domeniu tehnologic, devenind un instrument care influențează direct modul în care învățăm, cercetăm și inovăm, precum și felul în care sunt construite modele economice adaptate viitorului. Dialogul academic a evidențiat nevoia unei integrări responsabile, critice și echilibrate a acestor tehnologii în procesele educaționale și antreprenoriale.

Programul manifestării a debutat cu intervențiile susținute de prof. univ. dr. ec. Ioan Petrișor și prof. univ. dr. ec. Horațiu Șoim, care au orientat dezbaterile spre integrarea inteligenței artificiale în educație și în dinamica antreprenorială contemporană, cu accent pe inovare, transfer de cunoaștere și impact socioeconomic. Un moment distinct l-a constituit lansarea volumului „Economia şi Antreprenoriatul viitorului: Crearea lumilor de mâine”, semnat de conf. univ. dr. ing. Vichentie Maniov și ing. dipl. Paul Bock, lucrare ce propune o perspectivă interdisciplinară asupra economiei viitorului și asupra modelelor anticipative de dezvoltare.

Evenimentul a fost completat de expoziția fotografică realizată de ing. dipl. Paul Bock, care a adus în atenție diversitatea arhitecturală și instituțională la nivel global, prin imagini ale unor clădiri emblematice, instituții și palate reprezentative din diferite spații culturale și economice.

Prin temele abordate, workshop-ul a creat un cadru de reflecție asupra relației dintre educație, tehnologie, economie, antreprenoriat și cultură, subliniind importanța utilizării inteligenței artificiale ca instrument de progres educațional, economic și uman. Lucrările au fost moderate de conf. univ. dr. ec. Marius Boiță, care a conferit coerență și rigoare dialogului academic.