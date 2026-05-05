Nici bine n-a trecut moțiunea că internetul s-a umplut de glume, poante și meme-uri care l-au avut ca vedetă pe salvatorul-demis Ilie. Că unele au fost de prost gust, la fel ca și postările ,mult mai puține , ale susținătorilor reformistului de la Oradea, contează acum mai puțin…

Nici în Parlament n-a lipsit doza de umor: biletul de tren agățat de gâtul unor parlamentari votanți ai moțiunii, care îi urau din tot sufletul orădeanului numărul unu al țării „călătorie sprâncenată” spre casă.

Am adăuga și noi, de la bursă, că la cât de încruntat s-a uitat la noi în perioada petrecută la Palatul Victoria, parcă s-ar potrivi mai bine varianta cu „călătorie monosprâncenată”… Așa, pe „mono”, cum a fost și prezența lui nea Ilie în coaliție…

Cât despre susținătorii sătmăreni… ce să mai zicem? Abia acum am înțeles gestul unora de a sta la cules de PET-uri, de dragul like-urilor, pe la Sâmbra, decât de a fi în ton cu colegii de partid din țară și mai ales de la Oradea, organizând o manifestație pro-Ilie și pe la noi…

Vin vremuri interesante…