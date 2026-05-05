Maidelines Gorguet, locul 5 la Grand Slam-ul de la Dușanbe

În finala mică, Gorguet a întâlnit-o pe Alexandra Riabchenko (Rusia). După un meci extrem de echilibrat, în care ambele sportive au acumulat câte două penalizări (shido), sătmăreanca a cedat într-o manieră controversată, încheind competiția pe un onorabil loc 5.





























Satu Mare continuă să confirme pe scena internațională a judoului. Sportiva Maidelines Gorguet-Veranes, legitimată la CSM Olimpia Satu Mare, a obținut un rezultat remarcabil la Grand Slam-ul de la Dușanbe (1–3 mai 2026), clasându-se pe locul 5 la categoria -78 kg, într-una dintre cele mai puternice competiții ale circuitului mondial.Parcurs solid într-o competiție de elităGrand Slam-urile reunesc cei mai bine clasați judoka din lume, iar fiecare victorie aduce puncte esențiale în cursa pentru calificarea la Jocurile Olimpice. Reprezentanta României a avut o evoluție convingătoare:a debutat în forță, cu două victorii spectaculoase, trecând inclusiv de o adversară din Uzbekistanîn sferturile de finală, a fost învinsă de campioana Asiei, o judoka din Chinaa revenit excelent în recalificări, unde a învins-o pe Migle Julija Dudenaite (Lituania)a ajuns astfel în lupta pentru medalia de bronzPerformanță cu impact mondialRezultatul de la Dușanbe este unul de referință pentru sportul sătmărean. Cele 360 de puncte obținute o urcă pe Maidelines Gorguet pe locul 36 în clasamentul mondial, cea mai bună clasare din istorie pentru un judoka din Satu Mare.„Obiectivul nostru este intrarea în primele 22 de sportive ale lumii până în vară, ceea ce ar însemna calificarea directă la Jocurile Olimpice”, a declarat Pelcz Attila, antrenorul sportivei.Urmează o nouă provocareDupă efortul intens din Tadjikistan, sportiva a revenit acasă cu o ușoară accidentare, însă nu ia în calcul o pauză. În acest weekend, va participa la finala Campionatului Național de Seniori de la Arad, unde își propune să-și apere titlul.Performanța de la Dușanbe confirmă că Maidelines Gorguet este una dintre cele mai valoroase sportive ale României, iar drumul spre Jocurile Olimpice rămâne deschis.