Liga a 2-a Meci decisiv pentru salvare:

CSM Olimpia joacă la Chiajna, LIVE pe FRF TV





CSM Olimpia Satu Mare se află în fața unuia dintre cele mai importante momente ale sezonului. Sâmbătă, de la ora 11:00, sătmărenii joacă în deplasare cu Concordia Chiajna, într-un duel decisiv pentru evitarea retrogradării. Vestea bună pentru suporteri este că partida va putea fi urmărită în direct pe canalul de YouTube FRF TV, la fel ca și celelalte meciuri cu impact direct în lupta pentru salvare.

Astfel, fanii vor putea urmări simultan și jocurile de la Șelimbăr și Dumbrăvița, acolo unde se decide, indirect, soarta Olimpiei.CSM Olimpia nu mai depinde doar de eaSituația din clasament este extrem de tensionată. Cu 27 de puncte, CSM Olimpia se află la egalitate cu CSC Șelimbăr și la două puncte în spatele celor de la CSC Dumbrăvița. Problema majoră este că, în caz de egalitate de puncte, sătmărenii sunt dezavantajați de rezultatele din sezonul regulat.Prin urmare, echipa din Satu Mare nu mai este la mâna ei. Chiar și o victorie la Chiajna ar putea să nu fie suficientă fără rezultate favorabile din celelalte partide.Scenariul ideal este clar:Victorie pentru Olimpia la ChiajnaÎnfrângere pentru Dumbrăvița în meciul cu CS AfumațiPas greșit pentru Șelimbăr în duelul cu ACS FC BacăuDoar în aceste condiții, șansele de salvare directă sau de accedere la baraj rămân reale.Duel dificil la ChiajnaMisiunea nu este deloc ușoară. Concordia Chiajna ocupă locul secund în clasament și, chiar dacă vine după o înfrângere la Afumați (0-1), rămâne o echipă solidă.În sezonul regulat, ilfovenii s-au impus cu 4-2, tot pe teren propriu, demonstrând o eficiență ofensivă superioară.De partea cealaltă, Olimpia vine după remiza cu CS Tunari (1-1), ajungând la cinci meciuri consecutive fără înfrângere — un semn că echipa luptă până la capăt.Toate meciurile, decisiveEtapa a 7-a din play-out-ul Seriei B programează toate partidele sâmbătă, de la aceeași oră (11:00), iar toate vor putea fi urmărite pe YouTube FRF TV:CS Tunari – CSM ReșițaCSC Șelimbăr – ACS FC BacăuCSC Dumbrăvița – CS AfumațiConcordia Chiajna – CSM Olimpia Satu MareCLASAMENT1.FC Bacău – 42 puncte2.Concordia Chiajna – 40 puncte3.CSM Reșița – 40 puncte4.CS Afumați – 37 puncte5.Dumbrăvița – 29 puncte6.CSM Olimpia – 27 puncte7.CSC Șelimbăr – 27 puncte8.CS Tunari – 24 puncte