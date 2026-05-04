8. CSM Olimpia Satu Mare II – 14 puncte













Etapa a 3-a din play-off-ul Ligii a IV-a Elite a adus primul eșec pentru Turul Micula, care a cedat într-un meci spectaculos în fața liderului Talna Orașu Nou. Trupa lui Dobos Csaba a oferit însă o replică solidă și a pus serioase probleme liderului.Partida a început în forță, cu gol marcat de Gabriel Costea chiar în primul minut pentru oaspeți. Reacția gazdelor a venit rapid, iar în minutul 6 , scor 1-1. Liderul a revenit însă în avantaj și, după alte două reușite în prima repriză, a intrat la pauză cu 3–1.Repriza secundă a continuat în același ritm alert. După o nouă perioadă cu câte un gol în fiecare poartă, , tabela indica 2-4 însă cele două echipe nu s-au oprit aici. Pe final s-a mai înscris de două ori, iar Talna Orașu Nou s-a impus cu 5–3 într-un meci spectaculos, cu opt goluri.Pentru liderul din Orașu Nou , aceasta a fost prima victorie din play-off, în timp ce Turul Micula a suferit prima înfrângere în această fază a competiției.Un alt meci spectaculos s-a disputat la Negrești Oaș, unde s-au marcat nu mai puțin de șapte goluri. Someșul Odoreu a produs surpriza etapei și s-a impus pe terenul celor de la Oașul 1969 Negrești-Oaș, după o primă repriză excelentă. Odorenii au condus cu 4-0 la pauză iar în partea a doua oșenii au marcat de trei ori, insufficient însă pentru a obține măcar un punct.Oaspeții au rezolvat practic partida încă din prima parte, iar în repriza secundă au gestionat avantajul, impunându-se cu 4–3. În urma acestui succes, echipa din Odoreu urcă pe locul patru în clasament.Liga a IV-a Elite – Play-off, etapa 3Oașul 1969 – Someșul Odoreu 3–4 (1–4)Turul Micula – Talna Orașu Nou 3–5 (1–3)Amânat: Recolta Dorolț – Olimpia Satu Mare II (U19)Victoria Carei – Unirea Tășnad II 0–3 (meci disputat miercuri)Clasament1.Talna Orașu Nou – 39 puncte2.Recolta Dorolț – 33 puncte3.Turul Micula – 23 puncte4.Someșul Odoreu – 23 puncte5.Oașul 1969 – 22 puncte6.Unirea Tășnad II – 16 puncte7.Victoria Carei – 16 puncte