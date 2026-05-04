

Liga a 4-a

Sportul Botiz revine pe primul loc în seria A

- luptă strânsă pentru titlu, în ambele serii





Etapa a 15-a din Liga a IV-a, Seria A, a adus schimbări în partea superioară a clasamentului. Sportul Botiz a profitat de faptul că Voința Lazuri a stat în această rundă și, respectând calculele hârtiei, s-a impus clar pe teren propriu, revenind astfel pe primul loc în clasament.

Formația din Botiz, antrenată de Nelu Donca, a trecut fără emoții de Înfrățirea Tarna Mare, scor 6–1, confirmându-și statutul de favorită.În același timp, Victoria Apa ține aproape de lider, după un meci spectaculos, cu nu mai puțin de nouă goluri, câștigat în fața celor de la Recolta II Dorolț/Dara, scor 7–2.Rezultate – Liga a IV-a, Seria A, etapa 15Victoria Apa – Recolta II Dara 7–2 (4–0)Voința Turț – Dacia Medieșu Aurit 0–2 (0–2)Sportul Botiz – Înfrățirea Tarna Mare 6–1 (2–1)A stat: Voința LazuriClasament:1.Sportul Botiz – 26 p2.Voința Lazuri – 25 p3.Victoria Apa – 23 p4.Dacia Medieșu Aurit – 17 p5.Recolta II Dara – 16 p6.Voința Turț – 10 p7.Înfrățirea Tarna Mare – 9 pLiga a IV-a, Seria B – Play-offÎn play-off-ul Seriei B, după patru etape, Crasna Moftinu Mic rămâne neînvinsă. Victoria la limită, 1–0, în fața celor de la Fortuna Căpleni le-a consolidat poziția a treia în clasament.În fruntea ierarhiei, lupta este extrem de strânsă între Fröhlich Foieni și Recolta Sanislău, despărțite de un singur punct, ambele câștigând meciurile din această etapă.Rezultate – Play-off, etapa 4:Fröhlich Foieni – Kneho Urziceni 5–1Recolta Sanislău – Ciumești 3–1Real Andrid – Genci 2006 6–2Crasna Moftinu Mic – Fortuna Căpleni 1–0Someșul Oar – Schwaben Cămin 6–3Clasament (primele poziții):1.Foieni – 39 p2.Sanislău – 38 p3.Crasna Moftinu Mic – 31 pLiga a IV-a, Seria B – Play-outÎn play-out, Victoria Petrești continuă parcursul perfect, bifând a treia victorie consecutivă. De asemenea, Cetate 800 Ardud a obținut al doilea succes din această fază.Ardudenii care evoluează la Mădăras pe scheletul trupei de luptători grupați în jurul lui Claudiu Blaga au revenit după ce au fost conduși cu 2-1 și s-au impus pe final cu 4-2.Un meci care merită premiul fair play . La final conducerea echipei din Ardud a organizat o masa câmpenească la care au participat jucătorii și staff-urile ambelor echipe..”Cred că așa ducem mai departe aici la Mădăras o tradiție învățată de la maestrul Tudor Barbul. Fotbalul de județ asta cred că înseeamnă…Suntem adversary 90 de minute pe teren dar apoi putem sta împreună la socializare după meci la un suc, o bere și o gustare” ne-a spus antrenorul ardudenilor, Claudiu Blaga.Rezultate – Play-out, etapa 3:Vulturii Santău – Victoria Petrești 0–2Cetate 800 Ardud – Unirea Pişcolt 4–2Clasament:1.Victoria Medieșu Aurit II – 9 p2.Cetate 800 Ardud – 6 p3.Vulturii Tășnad – 1 p