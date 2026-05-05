După mitul Iohannis, s-a mai spulberat și mitul lui Bolojan!

Ca să se-înțeleagă ce vreau să transmit în această opinie o să încep cu definiția cuvântului mit.

În DEX, mit este explicat, adesea figurat, povestire fabuloasă cu caracter sacru care cuprinde credințele unui popor despre originea Universului și a fenomenelor naturii, despre zei și eroi legendari. Prin generalizare: Basm, legendă, născocire, poveste.

Așadar, după ce PNL ne-a îmbătat cu apă rece referitor la o poveste adusă mai mult un basm despre cât de grozavi ar fi cei 2 enumerați mai sus, iată că ambii venind la București și-au cam dat cu stângul în dreptul și și-au bătut joc de această țară cu măsuri care mai de care mai ridicole.

Sigur ce a reușit Ilie Bolojan nu a mai reușit decât probabil Emil Boc. Adică după ce România mergea bine, economia era pe val, Ilie Bolojan a reușit să creeze un blocaj economic și politic mai rar întâlnit. Nu mai trebuie să amintesc măsurile economice, administrative și politice dezastruoase că le știe toată țara. Nu înțeleg încăpățânarea lui Ilie Bolojan care nu și-a dat demisia nici din prim ministru și nici din președinte al PNL. Sincer, dacă personal eram în locul lui ieșeam prin demisie din ambele locuri și niște explicații referitor la decizia mea, așa ca măcar pe ultima sută de metri să mai salvez din aparenţe. Dar așa este când ești marionetă în teatru de păpuși.... Iar din marele om de administrație și în jurul căruia s-au creat niște idei și ideologii a ieșit pe ușa din dos din funcția de prim-ministru. Practic, cum s-ar zice în termeni fotbalistici, Bolojan s-a născut talent și a murit speranță.

Acuma fără să fiu rău sau fără să mă tare interesez de domnul Bolojan, dar totuși vorbind prin Oradea despre el cu oameni care trăiesc acolo, să știți că lumea nu tare îl apreciază nici acolo. Sigur nu am făcut un sondaj de opinie și nici nu vreau să fiu eu cunoscătorul adevărului absolut dar asta am auzit prin Oradea.

Până una alta, marți, 05.05.2026, guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis în Parlament, după ce moțiunea de cenzură a fost adoptată cu 281 de voturi „pentru”, doar 4 „împotrivă” și 3 voturi anulate. Este unul dintre cele mai categorice voturi din istoria postdecembristă și îl plasează pe Bolojan în rândul celor opt premieri demiși prin această procedură.

Ce m-a amuzat marţi, într-o zi așa încărcată, a fost atacul la adresa lui Adrian Ghiţă Nemeş. Acesta este administratorul public al Municipiului Carei și singurul contestatar și opozant al lui Adrian Cozma în PNL Satu Mare. Și cum nu există în viață mai mari dușmani decât colegii de partid, aș deduce că președintele PNL Satu Mare simțind din interior de la capitală că Ilie Bolojan este pe făraș, a punctat și el la nivel local atacându-și principalul contracandidat din județul nostru. Aşa îmi zice instinctul că acesta s-a gândit că dacă este să scape de Bolojan, hai să îl arunce peste bord și pe Nemeș! Asta a fost așa ca o paranteză și ca să ne mai amuzăm un pic.

Ce speranță am eu personal după această schimbare ? Păi indiferent de cine va prelua funcția de prim-ministru, aș vrea ca să se deblocheze această criză politică, economică, administrativă. Vreau să se dea drumul la investiții, să se pompeze banii în economie, să se găsească o soluție pentru plafonarea utilităților, a combustibililor.

Că nu îmi place deloc când omul de rând nu își mai poate cumpăra mâncarea necesară, haine pentru copii, iar bunicii noștri nu își pot plăti utilitățile și nu îşi pot cumpăra medicamentele necesare.

Să nu mai vorbim de investiții, deoarece se știe că în ultimul an oamenii amână cheltuielile și investițiile neesențiale.

Cifrele comunicate de Institutul de Statistică se văd cu ochiul liber în coșurile oamenilor care sunt tot mai goale.

În acest an, pentru a doua lună la rând, consumul a înregistrat o scădere puternică, de peste șase puncte procentuale. Tendința se resimte încă din vara anului 2025, după majorarea TVA și creșterea tarifelor la energie.

Produsele nealimentare, de la electronice, electrocasnice până la îmbrăcăminte și încălțăminte au avut și în luna aprilie cel mai mare declin, de 8,8%.

Deși în luna februarie criza din Orientul Mijlociu era la început, iar efectele nu s-au resimțit atât de mult în prețurile carburanților - se vede clar o tendință - șoferii și-au redus deplasările, iar consumul a scăzut cu 3,8%. În cazul alimentelor scăderea este de aproape 2 procente. Iar asta înseamnă că românii sunt mai prudenți cu bugetul și cumpără mai atent.

IMM România citează într-un comunicat de presă datele publicate de Institutul Național de Statistică privind evoluția comerțului cu amănuntul, care arată o scădere de 25,3% a volumului cifrei de afaceri în ianuarie 2026 față de luna decembrie 2025.

Conform comunicatului, această evoluție reprezintă un semnal important pentru mediul de afaceri și pentru factorii de decizie, în condițiile în care reducerea consumului afectează direct activitatea companiilor din comerț, producție, logistică și servicii.

Datele statistice arată că scăderea a fost înregistrată în toate segmentele majore ale comerțului cu amănuntul. Vânzările de produse nealimentare au scăzut cu 27,7%, comerțul cu carburanți pentru autovehicule în magazine specializate cu 26,6%, iar vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun cu 21,5%.

Scumpirile au fost diferite în funcție de categorie. Alimentele s-au scumpit cu 7,86% într-un an, iar mărfurile nealimentare cu 9,99%. În același timp, serviciile au avut o creștere anuală de 11,59%. Printre cele mai mari scumpiri la alimente se află cafeaua și cacaua, care s-au scumpit cu peste 25% față de ianuarie 2025.

În categoria produselor nealimentare, energia electrică a înregistrat cea mai mare creștere de preț, cu aproximativ 59% într-un an, potrivit datelor INS. La servicii, transportul feroviar s-a scumpit cu aproximativ 24% în ultimul an. Datele arată și că rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni a fost de 7,7%. Banca Națională a României estimează că inflația ar putea ajunge la 3,7% până la finalul anului 2026, potrivit prognozei prezentate de guvernatorul Mugur Isărescu.

Cu 14,7% a fost scăderea înmatriculărilor de autovehicule din România în primele patru luni din 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) prelucrate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

În alte țări din Europa se poate, de ce spun asta? Păi am citit în presa națională că la Berlin s-a adoptat luna trecută reducerea impozitării, ca parte a măsurilor menite să atenueze povara asupra consumatorilor de pe urma majorării prețurilor energiei, în urma războiului din Iran.

Unii economiști au criticat acest tip de măsuri, spunând că guvernele ar trebui mai bine să acorde ajutoare direcționate către gospodăriile vulnerabile.

Taxarea carburanților (benzină și motorină) va fi redusă cu aproximativ 0,17 euro per litru în mai și iunie. Acest sprijin pentru gospodării și companii este în valoare de 1,6 miliarde de euro.

Datele Automobil Clubul German (ADAC) arată că în multe locuri prețurile în benzinării au scăzut sub doi euro pe litru vineri dimineața, în special în cazul benzinei E10 și în unele cazuri la motorină.

Sigur că așteptările sunt mari dar să începem prin a ne ruga ca de mâine bunul Dumnezeu să le dea minte factorilor decidenți politici să adopte cele mai bune decizii, să se creeze un guvern competent care vrea binele neamului nostru!

Dumnezeu să binecuvânteze România !

RĂZVAN GOVOR