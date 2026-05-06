







Obiectivele proiectului sunt: Proiectul vizează creșterea capacității companiei DELFIN CO SRL prin adoptarea tehnologiilor digitale. În acest sens, se vor realiza achiziții de hardware TIC, soluții tehnice de automatizare, aplicații software. Valoarea totală a proiectului a proiectului, inclusiv finanțarea:





Valoarea totală: 267.563,05 Valoarea finanțării nerambursabile: 162.201,17 lei Data începerii și finalizării proiectului: 30.04.2025. – 31.12.2025. Impactul investiției/reformei la nivelul localității/regiunii: Investiția realizată prin proiectul „Digitalizarea activitatii societatii DELFIN CO SRL’’ va contribui semnificativ la dezvoltarea economică și digitală a regiunii prin modernizarea capacităților tehnologice ale companiei.





Implementarea echipamentelor TIC, soluțiilor software avansate și instruirea personalului vor conduce la creșterea competitivității firmei pe piața locală și națională, generând astfel locuri de muncă calificate și sprijinind digitalizarea sectorului de activitate.

Numele proiectului de investiție „Digitalizarea activitatii societatii DELFIN CO SRL” Numele beneficiarului: SC DELFIN CO SRL, cod de identificare fiscală 4961509, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1993000855307, cu sediul în Sat Acâș, Comuna Acâș, Nr 598, Județ Satu Mare, telefon 0769 005 471. Cod proiect: 2757.1/i3/c9