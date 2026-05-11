Judoul sătmărean visează la World Judo Masters

Gorguet Maidelines, din nou campioană națională!

- două medalii de bronz pentru Paula Paștiu la Naționalele de la Ghioroc





Judoul sătmărean a avut un nou weekend de excepție la Finala Campionatului Național de Seniori desfășurată la Ghioroc, județul Arad. Sportivii de la CSM Olimpia Satu Mare au obținut rezultate remarcabile, iar în centrul atenției s-a aflat din nou Gorguet Maidelines, care a cucerit titlul național la categoria -78 kilograme după un parcurs impecabil.

Sezonul intern continuă în weekendul viitor, la Timișoara, unde vor avea loc Campionatele Naționale dedicate categoriilor U13 și U15, competiție la care CSM Olimpia Satu Mare speră să confirme încă o dată valoarea școlii sătmărene de judo.





















Antrenorul Pelcz Attila a transmis imediat după competiție un mesaj plin de entuziasm și încredere în viitorul sportivei:„Salut! În acest weekend am avut Finala Campionatului Național de Seniori la Ghioroc, Arad. Gorguet Maidelines (CSM Olimpia Satu Mare), din nou campioană națională! Drumul spre World Judo Masters trece prin Mongolia și China.”Trei victorii prin Ippon și un nou titlu naționalPregătită de antrenorul Pelcz Attila, Maidelines a dominat clar categoria -78 kg. Judokana sătmăreană și-a încheiat toate cele trei meciuri înainte de limită, prin Ippon, demonstrând încă o dată că este una dintre cele mai valoroase sportive din judo-ul românesc.În drumul spre aur:în primul tur a trecut de reprezentanta clubului din Drobeta Turnu Severin;în semifinale a învins o sportivă din Bacău;iar în finală a dispus categoric de campioana en-titre Alexia Ușurelu, reprezentanta CSU Craiova.Succesul are o semnificație aparte pentru Gorguet Maidelines. La ediția precedentă a Campionatului Național, sportiva de la CSM Olimpia încheiase competiția cu medalia de bronz, după ce fusese descalificată tocmai în duelul cu Alexia Ușurelu. De această dată însă, și-a luat revanșa într-o manieră categorică.Originară din Cuba, dar stabilită la Satu Mare și componentă a lotului național al României, Gorguet continuă să impresioneze prin constanță și rezultate.Anul trecut, sportiva cucerea titlul național la categoria -70 kg, devenea campioană la ne-waza, câștiga concursul open și Cupa României. Titlul obținut acum este primul la categoria -78 kg, confirmând adaptarea rapidă la noua categorie de greutate.Obiectivul major: calificarea la World Judo MastersPerformanța de la Ghioroc reprezintă însă doar o etapă dintr-un obiectiv mult mai mare: calificarea la prestigiosul World Judo Masters, programat în luna decembrie în Tadjikistan.Competiția reunește doar primii 32 de judoka ai lumii din clasamentul mondial IJF, iar în prezent Maidelines ocupă poziția 39 mondială, foarte aproape de zona calificării.Urmează o perioadă extrem de importantă pentru judokana sătmăreană:cantonament de pregătire în Benidorm, Spania, alături de lotul național;participare la Grand Slam-ul din Mongolia (19–21 iunie);participare la Grand Prix-ul din Qingdao, China.Staff-ul tehnic al clubului este optimist că rezultatele din turneele asiatice îi vor aduce sportivei punctele necesare pentru saltul în clasamentul mondial.Două medalii de bronz pentru Paula PaștiuO evoluție apreciată a avut și Paula Paștiu, pregătită de antrenorul Marian Halas. Sportiva sătmăreană a cucerit două medalii de bronz: la categoria +78 kg; în concursul open.Foarte aproape de podium s-au aflat și: Alessia Micaș (52 kg), Alexandru Pașca (100 kg),Antonio Ilie (+100 kg), toți încheind competiția pe locul al cincilea.Urmează Naționalele U13 și U15