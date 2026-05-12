Țapi ispășitori într-un fotbal sponsorizat de betting

Începutul acestei săptămâni ne-a dat subiecte sportive la bursă...Nu e o regulă doar că așa s-a nimerit...Acum vorbim de fotbal, ieri a fost cu mingea la coș... În fotbalul românesc, lupta cu pariurile a ajuns la nivelul suprem al ipocriziei: FRF suspendă patru jucători din Liga 2 pentru conturi de pariuri nefolosite de ani de zile, în timp ce toate cele trei ligi importante sunt împachetate frumos în bannere, reclame și sponsorizări de la casele de pariuri. E ca și cum ai pune un câine paznic la măcelărie și i-ai face contract că de mâine devine vegetarian convins.

Sigur, regulamentul trebuie respectat și nimeni nu le ia apărarea jucătorilor. Dar când fotbalul românesc trăiește financiar din betting, când pe fiecare panou LED îți sare în ochi o cotă „specială”, iar studiourile TV sunt transformate în showroom-uri pentru pariuri, să ieși acum și să execuți public patru fotbaliști dintr-o echipă retrogradată pare mai degrabă un exercițiu de PR decât o mare victorie morală.

În Liga 2 și Liga 3 sunt jucători care trag de salarii mici, terenuri proaste și condiții de anii ’90, dar FRF a găsit inamicul principal al integrității fotbalului: niște băieți de la Satu Mare care nici măcar nu au pariat pe meciurile propriei echipe. Sistemul rămâne același, sponsorii rămân aceiași, reclamele curg la fel, dar imaginea a fost salvată. Cel puțin până la următoarea pauză publicitară „responsabilă”.







