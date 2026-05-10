Bicicliști blocați și revoltați

Bursa zvonurilor 10.05.2026 22:47
Situație problematică pentru bicicliștii din Satu Mare, unde o mașină parcată neregulamentar a ajuns să ocupe o bună parte din pista destinată acestora, obligându-i să intre pe carosabil.
În aceste zile, când vremea a fost potrivită pentru ieșirile cu bicicleta, se găsește un șofer care a blocat pista de pe trotuar. Problema este că au ieșit mulți părinți cu copii pe biciclete, iar aceștia fiind și începători erau să dea peste oamenii care treceau liniștiți pe trotuar. Atenție la graba ta, poți încurca pe alții. 
Situația readuce în atenție problema respectării regulilor de circulație și a infrastructurii dedicate bicicliștilor, în condițiile în care pistele velo sunt, deja, limitate ca spațiu în multe zone ale orașului.

