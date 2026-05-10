



În perioada 7–9 mai 2026, municipiul Carei, numit simbolic „început de țară” de regretatul Sorin Stanciu, a găzduit reuniunea regională a filialelor din nord-vest ale Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, desfășurată în prezența conducerii centrale a organizației.

Din partea conducerii UZPR au participat Dan Constantin, Emil Stanciu, Marian Nencescu, Teodora Marin și Narcis Luca. Aceștia au fost întâmpinați de Valeriu Ioan, reprezentantul Filialei Satu Mare „Anton Davidescu”.

Programul a inclus o conferință de presă și participarea la cea de-a patra ediție a Festivalului Județean Coral Instrumental „Claudia Popdan”, desfășurat în cadrul Castelul Károlyi.

Punctul central al reuniunii a fost întâlnirea de lucru din 9 mai, zi cu semnificații istorice majore pentru România – Independența de Stat, victoria Aliaților în cel de-Al Doilea Război Mondial și Ziua Europei. În acest context, reprezentanții filialelor din Cluj, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Bistrița au discutat deschis atât problemele interne ale organizației, cât și provocările majore ale presei contemporane.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat teme precum starea mass-media (online, tipărită și audiovizuală), dar și cadrul legislativ european, inclusiv directive precum European Media Freedom Act și reglementările anti-SLAPP, aplicabile și în România. Totodată, participanții au analizat amenințările globale la adresa libertății presei.

„Ne dorim un dialog liber și aplicat. Avem în față un set important de reglementări europene care vizează protecția jurnaliștilor și libertatea de exprimare”, a declarat Dan Constantin. La rândul său, Emil Stanciu a subliniat continuitatea acestor întâlniri: „Suntem o breaslă cu personalitate și trebuie să vorbim deschis”.

În numele gazdelor, Valeriu Ioan i-a menționat pe reprezentanții filialelor participante: Mircea Chirilă, Elena Câmpan, Marcel Seserman, Dan Crișan, Vasile Iluț și Daniel Mureșan.

Fiecare filială și-a prezentat activitatea, iar discuțiile au abordat atât problemele interne curente, cât și perspectivele mai largi ale libertății presei. Dialogul a fost unul dinamic și interactiv, evidențiind preocuparea comună pentru evoluția breslei și pentru apărarea valorilor jurnalismului.

În cadrul reuniunii a fost prezentat și un raport privind evoluția platformei uzpr.ro, realizat de Narcis Luca, care a arătat o creștere constantă a interesului membrilor din țară și diaspora. Alături de pagina de Facebook și Radio UZPR, platforma online contribuie tot mai mult la vizibilitatea organizației.

Reprezentanții conducerii centrale au prezentat și demersurile instituționale realizate în sprijinul jurnaliștilor, precum și inițiativele menite să crească vizibilitatea Uniunii. „Avem idei diferite, dar un obiectiv comun: colaborarea și unitatea”, a sintetizat Valeriu Ioan.

La final, conducerea UZPR a acordat o Diplomă de onoare trustului de presă Nord-Vest, pentru implicarea în organizarea evenimentului, împreună cu medalia centenară a Uniunii.

Participanții au reafirmat necesitatea consolidării UZPR și a întăririi colaborării între filiale, într-un context în care presa, atât în România, cât și la nivel global, se confruntă cu provocări majore.

În încheierea reuniunii, membrii Consiliului Director s-au deplasat la Satu Mare, unde au păstrat un moment de reculegere la monumentul jurnalistului Viorel Sălăgean. Sursa> Roxana Istudor, UZPR.



