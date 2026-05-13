Vernisajul unuia dintre cele mai îndrăgite evenimente dedicate artei și sensibilității umane va avea loc la Muzeul de Artă din Satu Mare

„Iată însă că veni și clipa când, după ce umblă o vreme îndelungată prin nisip, pe stânci și prin zăpezi, Micul Prinț, într-un sfârșit, descoperi un drum. Iar drumurile, toate, duc spre oameni.” – cuvintele pline de sensibilitate ale lui Antoine de Saint-Exupéry deschid și în acest an porțile unui eveniment cultural devenit tradiție la Satu Mare.

Cea de-a XXXI-a ediție a Expoziției Internaționale „Micul Prinț” își va deschide oficial porțile în data de 14 mai 2026, de la ora 18:00, în cadrul elegant oferit de Muzeul de Artă Satu Mare.

Un eveniment dedicat artei, emoției și întâlnirii dintre oameni

De-a lungul anilor, Expoziția Internațională „Micul Prinț” a devenit un reper cultural important, reunind artiști, iubitori de frumos și public de toate vârstele în jurul unei teme universale: sensibilitatea umană și puterea artei de a apropia oamenii.

Evenimentul propune și în această ediție o incursiune într-un univers artistic inspirat de celebra operă literară care continuă să emoționeze generații întregi prin mesajul său profund despre prietenie, inocență și descoperirea lumii.

Vernisaj într-un spațiu simbolic al culturii sătmărene

Atmosfera specială a vernisajului va transforma Muzeul de Artă din Satu Mare într-un spațiu al dialogului cultural și al emoției artistice, oferind publicului ocazia de a descoperi lucrări și perspective creative venite din diferite colțuri ale lumii.

Organizatorii îi invită pe toți iubitorii de cultură și artă să participe la acest moment deosebit și să ia parte la o nouă întâlnire cu universul fascinant al „Micului Prinț”.