CONTROALE Amenzi de aproape 100.000 de lei aplicate de polițiștii sătmăreni în cadrul acțiunilor desfășurate în județ

Locale 13.05.2026 13:38
CONTROALE Amenzi de aproape 100.000 de lei aplicate de polițiștii sătmăreni în cadrul acțiunilor desfășurate în județ

Oamenii legii au desfășurat activități pentru menținerea ordinii publice și siguranței rutiere, aplicând sute de sancțiuni contravenționale


Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în data de 12 mai, ample acțiuni pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică la nivelul județului.

În urma activităților desfășurate, oamenii legii au aplicat peste 40 de sancțiuni contravenționale pentru diverse abateri de la normele de conviețuire socială, valoarea totală a amenzilor depășind 27.000 de lei.

Controale și în trafic

Pe lângă misiunile de ordine publică, polițiștii sătmăreni au acționat și pentru prevenirea faptelor antisociale, dar și pentru supravegherea, fluidizarea și controlul traficului rutier pe drumurile din județ.

În cadrul acestor activități, au fost aplicate peste 200 de sancțiuni contravenționale participanților la trafic care au încălcat prevederile legislației rutiere. Valoarea totală a amenzilor aplicate în urma controalelor din trafic a depășit 70.000 de lei.

Acțiunile preventive continuă

Reprezentanții IPJ Satu Mare precizează că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind prevenirea faptelor antisociale, creșterea gradului de siguranță publică și reducerea riscului de producere a accidentelor rutiere.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
ggg
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda