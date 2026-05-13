Oamenii legii au desfășurat activități pentru menținerea ordinii publice și siguranței rutiere, aplicând sute de sancțiuni contravenționale





Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în data de 12 mai, ample acțiuni pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică la nivelul județului.

În urma activităților desfășurate, oamenii legii au aplicat peste 40 de sancțiuni contravenționale pentru diverse abateri de la normele de conviețuire socială, valoarea totală a amenzilor depășind 27.000 de lei.

Controale și în trafic

Pe lângă misiunile de ordine publică, polițiștii sătmăreni au acționat și pentru prevenirea faptelor antisociale, dar și pentru supravegherea, fluidizarea și controlul traficului rutier pe drumurile din județ.

În cadrul acestor activități, au fost aplicate peste 200 de sancțiuni contravenționale participanților la trafic care au încălcat prevederile legislației rutiere. Valoarea totală a amenzilor aplicate în urma controalelor din trafic a depășit 70.000 de lei.

Acțiunile preventive continuă

Reprezentanții IPJ Satu Mare precizează că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind prevenirea faptelor antisociale, creșterea gradului de siguranță publică și reducerea riscului de producere a accidentelor rutiere.