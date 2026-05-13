Polițiștii rutieri au întocmit dosar penal după un control efectuat în trafic în noaptea de 13 mai

O femeie de 33 de ani din municipiul Satu Mare este cercetată de polițiști după ce a fost surprinsă conducând un motociclu fără a deține permis de conducere pentru vreo categorie de vehicule.

Incidentul a avut loc în noaptea de 13 mai, în jurul orei 00:30, pe strada Careiului din municipiul Satu Mare, unde polițiștii rutieri din cadrul Poliția Municipiului Satu Mare desfășurau activități specifice de supraveghere și control al traficului rutier.

Verificările au scos la iveală lipsa permisului de conducere

Potrivit informațiilor transmise de oamenii legii, motocicleta a fost oprită pentru control, iar în urma verificărilor efectuate în bazele de date s-a constatat faptul că femeia aflată la volan nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Pe numele acesteia a fost deschis dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Acțiuni permanente pentru siguranța rutieră

Reprezentanții poliției reamintesc faptul că participarea la trafic fără permis de conducere reprezintă o infracțiune gravă, care pune în pericol siguranța tuturor participanților la trafic. Controalele desfășurate de polițiștii rutieri continuă în vederea prevenirii accidentelor și combaterii faptelor care încalcă legislația rutieră.