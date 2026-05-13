Operațiunea: două locuri, un singur ego

Într-o dimineață liniștită din Satu Mare, unde liniile de parcare încă își beau cafeaua și încearcă să-și găsească sensul în viață, a avut loc un eveniment de importanță urbană majoră: aterizarea strategică a unui BMW negru pe două locuri de parcare.

Martorii spun că nu a fost o simplă parcare, ci o declarație. O poezie urbană scrisă oblic, cu roți late și încredere nelimitată. Se pare că șoferul era în grabă — o grabă atât de intensă încât inclusiv marcajele rutiere au renunțat să se mai alinieze corect, intimidate de profesionalismul manevrei.

„A fost atât de rapid încât și bunul-simț a rămas în urmă la semafor”, a comentat un trecător, privind cu admirație cum două locuri de parcare deveneau, prin voință proprie, un singur spațiu privat cu acces exclusiv.

În lipsa unei plăcuțe oficiale de genul „ocup două locuri pentru că pot”, mașina a compensat prin prezență: solidă, neagră, și perfect poziționată între regulă și interpretarea ei personală.

La final, totul a rămas neschimbat — mai puțin percepția noastră despre fizica urbană, unde unele mașini par să aibă propria definiție pentru geometrie.