Liga a 3-a. Final de drum pentru SC Olimpia MCMXXI Satu Mare





​SC Olimpia MCMXXI Satu Mare a încheiat cu o nouă înfrângere play out-ul Ligii a 3-a.

Trupa antrenată de Cristi Popa a cedat, 2-3, la Dorolț în fața liderului seriei a 8-a...play out, Crișul Sântandrei și a bifat astfel a șasea înfrângere consecutivă din această a doua parte a campionatului.

Partida a fost , din păcate, una fără miză dacă ținem cont că SC Olimpia MCMXXI era deja retrogradată iar Crișul câștiga play out-ul indiferent de rezultatul de vineri seara...

Jocul s-a decis încă din primele minute când bihorenii au punctat de două ori prin Popescu minutul 11 și Bodog minutul 21. Apoi chiar înaintea pauzei Crișul a dus diferența la una de neprezentare, Denis Rusu punctând în minutu 42. În partea a doua am văzut o tresărire de orgoliu a ”băieților de pe Someș” care au punctat de două ori prin Mihoc Marian 59 și Lusien Contea 90 și au mai ”îndulcit” înfrângerea din ultima apariție în eșalonul trei...Căci la cum arată situația financiară și susținerea din acest moment e greu de crezut că echipa va mai continua în sezonul viitor chiar și în Liga a 4-a ELITE.

” Am zice că acum în 15 mai 2026 sunt 99% șanse ca acest meci cu Crișul să fie ultimul din istoria SC Olimpia MCMXXI. Vreau să le mulțumim tuturor celor care în această primăvară au făcut tot posibilul ca echipa să termine cu capul sus campionatul și să nu ne retragem în iarnă. Mulțumiri jucătorilor și staff-ului tehnic pentru efort ” ne-a spus Cosmin Miclăuș cel care alături de Sergiu Tăbăcaru au asigurat conducerea clubului și organizarea meciurilor din play out.

În urma rezultatelor de vineri din seria a 8-a a Ligii a 3-a au retrogradat Unirea Dej, SC Olimpia MCMXXI Satu Mare și deja retrasa, Sticla Arieșu Turda.

PS. Frumos gestul conducerii de a-l invita la ultimul meci din Liga a 3-a pe fostul jucător al Olimpiei , Aurel Boc de a da lovitura de start...A ceea ce ar putea fi ultima apariție a SC Olimpia MCMXXI în eșalonul trei...

SERIA 8

Olimpia MCMXXI Satu Mare – Crişul Sântandrei 2-3

CS Bihorul Beiuş – CSM Sighetu Marmaţiei 2-1

Unirea Dej – Lotus Băile Felix 0-1

Viitorul Cluj stă.

CLASAMENT

1. Crișul Sântandrei 50p

2. Lotus Felix 45p

3. CSM Sighet 43p

4. Bihorul Beiuș 34p

5. 5.Viitorul Cluj 29p

6. Unirea Dej 23p

7. SC Olimpia MCMXXI SM 17 p



