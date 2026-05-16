Performanță. Claudiu Bumba, campion al Ungariei cu ETO Győr!





La 32 de ani, jucătorul crescut la Atletik 94 Satu Mare atinge cea mai mare performanță a carierei

Fotbalistul român Claudiu Bumba a reușit cea mai importantă performanță a carierei sale, devenind campion al Ungariei alături de ETO FC Győr, după victoria obținută în ultima etapă, scor 1-0, pe terenul formației Kisvárda FC.

Ajuns la 32 de ani, mijlocașul ofensiv originar din Baia Mare confirmă încă o dată valoarea unei cariere construite prin muncă, talent și continuitate, departe de scandaluri și de agitația inutilă din jurul fotbalului modern.

Deși este născut la Baia Mare, Claudiu Bumba are rădăcini puternice în fotbalul sătmărean. Primii pași în fotbal i-a făcut la Atletik 94 Satu Mare, acolo unde, sub îndrumarea antrenorilor Dacian Nastai și Paul Mihai, și-a format bazele tehnice și a început să atragă atenția prin talentul său aparte.

Debutul la nivel de seniori și în Liga a 2-a din România a venit la CS Minaur Baia Mare, într-o perioadă în care echipa era pregătită de antrenorul sătmărean Florin Fabian. Fabian a fost unul dintre tehnicienii care au avut curajul să îi ofere încredere unui jucător extrem de talentat, dar încă foarte tânăr la acel moment.

O carieră construită pas cu pas

Născut pe 5 ianuarie 1994, Claudiu Bumba evoluează ca mijlocaș ofensiv sau extremă și joacă în prezent pentru ETO Győr, formație cu care a semnat în 2025 și cu care are contract până în vara anului 2027.

În România, Bumba a trecut pe la echipe importante precum FCM Baia Mare, ASA Târgu Mureș, Dinamo București și Concordia Chiajna.

La nivel internațional, a evoluat pentru AS Roma Primavera în Italia, apoi pentru Hapoel Tel Aviv, Adanaspor și Kisvárda FC, echipă la care a avut una dintre cele mai constante perioade ale carierei sale.

De asemenea, Bumba a reprezentat Echipa națională de fotbal a României la nivel de juniori și tineret, iar între 2012 și 2014 a strâns trei selecții la echipa națională de seniori.

Titlu decis în ultima etapă

Lupta pentru titlul din prima ligă maghiară a rămas deschisă până în ultima rundă. ETO Győr a pornit etapa decisivă cu un mic avantaj în fața celor de la Ferencvárosi TC, iar presiunea a fost uriașă.

În meciul decisiv, Nadhir Benbouali a înscris încă din minutul 10, iar golul său a adus victoria și titlul pentru formația din Győr. Chiar dacă Ferencváros și-a câștigat partida cu 3-0 în fața celor de la Zalaegerszegi TE, echipa din Budapesta nu a mai putut recupera diferența.

Astfel, ETO Győr a cucerit al cincilea titlu de campioană din istorie și primul după o pauză de 12 ani, întrerupând dominația celor de la Ferencváros, care veneau după șapte campionate consecutive câștigate.

Claudiu Bumba nu este singurul român din lotul campioanei Ungariei. Din echipa lui Győr mai fac parte și Dejan Boldor, Ștefan Vlădoiu și Paul Anton.