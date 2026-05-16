



Darren Betea conduce Campionatul Rotax Max Challenge din Ungaria după o victorie spectaculoasă

La doar câțiva ani de la primii pași făcuți în karting, tânărul pilot sătmărean Darren Betea începe să atragă tot mai mult atenția în motorsportul regional și european. În sezonul 2026, Darren participă în prestigiosul campionat Rotax Max Challenge din Ungaria, la categoria Mini Max, destinată piloților cu vârste între 9 și 12 ani, iar rezultatele sale sunt deja impresionante.

Mai mult decât atât, după primele două etape ale sezonului, puștiul din Satu Mare a reușit să urce pe primul loc în clasamentul general, într-o competiție extrem de puternică și disputată.

Probleme tehnice, dar podium la debutul sezonului

Prima etapă a campionatului s-a desfășurat în perioada 10-12 aprilie, pe circuitul BSSW din Visonta, Ungaria. Deși weekendul a început cu serioase probleme de performanță ale motorului în antrenamente, Darren a demonstrat caracter și talent.

În calificări, odată cu montarea unui set nou de cauciucuri, tânărul sătmărean a reușit cel mai bun timp și a pornit din pole-position în Prefinală. Problemele tehnice au continuat însă și în curse, iar Darren a încheiat Prefinala pe locul 2.

În finală a mai pierdut o poziție, iar în Superfinală încă una, terminând prima etapă pe locul 3 și obținând un podium extrem de valoros în contextul dificultăților întâmpinate.

Victorie spectaculoasă la Mariapocs

A doua etapă a avut loc weekendul trecut, între 8 și 10 mai, pe circuitul Rabocsiring din Mariapocs, Ungaria, aflat la doar aproximativ 80 de kilometri de Satu Mare.

Și de această dată începutul nu a fost deloc ușor. Darren nu a putut participa la antrenamentele de vineri din cauza lipsei motorului, pe care l-a primit abia înaintea ultimelor două sesiuni de sâmbătă. Cu toate acestea, a dominat imediat pista și a stabilit cei mai buni timpi.

În Warm-Up a fost din nou cel mai rapid pilot de pe circuit, însă o presiune greșită în anvelope l-a făcut să termine manșa de calificare doar pe locul 3.

În Semifinală, deși a fost din nou cel mai rapid, a încheiat tot pe poziția a treia. Adevărata demonstrație de forță a venit însă în Finală, unde Darren a recuperat spectaculos și a preluat conducerea cursei, dominând manșa.

În Superfinală a pornit din pole-position și a fost cel mai rapid pilot pe parcursul tuturor celor 20 de tururi. Victoria obținută la Mariapocs i-a adus și șefia clasamentului general al campionatului Rotax Max Challenge.

Un talent care merită susținut

Performanțele obținute de Darren Betea sunt cu atât mai remarcabile cu cât motorsportul este unul dintre cele mai costisitoare sporturi pentru un copil aflat la început de drum. Participarea la competiții internaționale presupune cheltuieli uriașe pentru echipamente, motoare, deplasări și întreținerea kartului.

De remarcat că anul trecut sătmăreanul Darren Betea, elev în clasa a VI-a la Colegiul Național „Ioan Slavici”, a reușit o performanță de excepție pe circuitul de la AMC Kart București. În perioada 5-7 septembrie 2025, în ultima etapă a competiției Romanian Karting Masters, Darren a obținut locul I pe podium și cu punctele acumulate de-a lungul sezonului a terminat pe poziția a 2-a în clasamentul general, devenit vicecampion național.

Cu toate acestea, Darren demonstrează că are nu doar talent, ci și mentalitatea unui viitor mare campion. Calmul, viteza, constanța și modul în care reușește să gestioneze cursele la o vârstă atât de fragedă îl transformă într-un nume care merită urmărit cu mare atenție.

Următoarele două etape ale campionatului se vor desfășura pe circuitul de karting din Bruck, Austria, acolo unde tânărul pilot sătmărean va încerca să își păstreze poziția de lider și să confirme începutul excelent de sezon.

Pentru sportul sătmărean, Darren Betea poate deveni unul dintre acei copii speciali care au nevoie nu doar de aplauze, ci și de sprijin real din partea comunității și a mediului de afaceri local. Uneori, marile povești încep exact așa: cu mult talent, ambiție și câțiva oameni care aleg să creadă într-un copil.



