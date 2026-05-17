Program de întreruperi în furnizarea energiei electrice în municipiul Satu Mare

Locale 17.05.2026 12:42
Primăria Municipiului Satu Mare a anunțat programul întreruperilor de energie electrică care vor avea loc în perioada 18–20 mai 2026, în intervalul orar 09:00–17:00, ca urmare a lucrărilor efectuate la rețeaua de distribuție.

Potrivit informațiilor transmise, întreruperile vor afecta mai multe zone și străzi din municipiu, după următorul program:

  • Luni, 18 mai 2026 – zona Aqua Park, strada Gorunului;

  • Marți, 19 mai 2026 – strada Zutphen (total) și zona Titulescu (parțial);

  • Miercuri, 20 mai 2026 – strada Zutphen (total), zona Titulescu (parțial), strada General Traian Moșoiu (total), Bulevardul Cloșca, între străzile C.A. Rosetti și Octavian Goga (total), precum și strada Dacia (total).

Reprezentanții companiei de distribuție recomandă locuitorilor din zonele afectate să ia măsurile necesare pentru evitarea eventualelor inconveniente cauzate de lipsa energiei electrice pe durata lucrărilor.

Pentru informații suplimentare, cetățenii pot apela numărul de telefon 0261 929, telverde 0800 400 929 sau pot accesa site-ul oficial al distribuitorului de energie electrică.

