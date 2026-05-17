



Consulatul General al României la Szeged a organizat, în 15 mai 2026, o amplă manifestare dedicată Zilei Europei și apartenenței României la Uniunea Europeană, eveniment care a reunit peste 180 de participanți și a inclus o conferință internațională, un concert extraordinar susținut de artiști ai Operei Naționale din București și o recepție cu produse tradiționale românești.

Manifestările s-au desfășurat sub genericul „Ziua Europei la Seghedin” și au avut loc atât la sediul Consulatului General al României la Szeged, cât și în Catedrala Romano-Catolică (Domul) din Szeged.

Conferința internațională „România și Uniunea Europeană. Noi perspective. 2026” a fost organizată cu sprijinul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Universității din Oradea, Universității din Szeged și al altor instituții academice și culturale din România și Ungaria. În cadrul acesteia au fost prezentate 45 de lucrări științifice susținute de cadre universitare, studenți, masteranzi și doctoranzi din mai multe orașe din România și Ungaria.

În deschiderea evenimentului cultural desfășurat în Domul din Szeged au fost intonate imnurile Uniunii Europene, Ungariei și României. Consulul general al României la Szeged, Florin Trandafir Vasiloni, a transmis un mesaj privind importanța construcției europene și beneficiile apartenenței României la Uniunea Europeană.

Programul artistic „Enescu 70-145” a fost susținut de artiști ai Operei Naționale din București, sub coordonarea baritonului Ștefan Ignat, director muzical și prim-solist. Concertul a fost găzduit de Catedrala Romano-Catolică din Szeged.

Manifestările s-au încheiat cu o recepție organizată în spațiul expozițional al Catedralei din Szeged, unde invitații au putut degusta preparate tradiționale românești și vinuri produse de Cramele Lipova din Arad.







