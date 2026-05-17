



Credincioșii din Parohia Ortodoxă Bârsău de Jos au trăit sâmbătă, 17 mai 2026, un moment de profundă încărcătură spirituală, prilejuit de aducerea spre închinare a moaștelor Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și cel dintâi chemat la apostolie.

Evenimentul religios s-a desfășurat cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, într-o atmosferă de rugăciune, comuniune și întărire sufletească pentru numeroșii credincioși prezenți.

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită în sobor de preoți, avându-l în mijlocul lor pe părintele protopop Gabriel Gorgan, alături de părintele Botiș Vasile de la Parohia „Sfântul Apostol Andrei” din Baia Mare.

Din sobor au mai făcut parte părintele arhidiacon Vlad Nechita, precum și părinții Bozga Emil, Drăgan Paul și părintele paroh Bozga Nicolae.

În cadrul cuvântului de învățătură rostit cu acest prilej, a fost evidențiat rolul Sfântului Apostol Andrei în răspândirea credinței creștine și importanța mărturisirii vii a credinței în viața fiecărui creștin.

Prezența sfintelor moaște în mijlocul comunității a reprezentat pentru credincioși un moment de aleasă bucurie duhovnicească și de apropiere de Dumnezeu, prin rugăciune și închinare.

Numeroși oameni au venit să participe la Sfânta Liturghie și să primească binecuvântare, mărturisind prin prezența lor evlavia față de Sfântul Apostol Andrei și dragostea față de Biserică.

Momentul spiritual de la Bârsău de Jos rămâne unul de referință pentru comunitatea parohială, întărind credința și comuniunea dintre credincioși.



