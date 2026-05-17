



21 de medalii obținute, dintre care 14 clasări pe podium

În data de 9 mai 2026, sportivii de la Loga Dance School au participat la Cupa Maramureșului 2026, competiție organizată la Tăuții de Sus.

Concursul a reunit aproximativ 200 de perechi de dansatori din întreaga țară, oferind un cadru competitiv important și o nouă oportunitate de dezvoltare pentru sportivii participanți.

Reprezentanții Loga Dance School au concurat la categoriile Solo Fete, Debutanți, Precompetițional, Hobby, clasele E și D, Open Basic și Open.

Prin muncă, perseverență și pregătire constantă, sportivii clubului au reușit să obțină 21 de medalii, dintre care 14 clasări pe podium, rezultate care confirmă progresul și evoluția acestora în competițiile naționale de profil.

Participarea la astfel de concursuri contribuie la acumularea experienței competiționale, la dezvoltarea încrederii în propriile forțe și la consolidarea pregătirii sportive.

Rezultatele sportivilor

Silaghi Matei & Silaghi Ana – Locul I: Precompetițional, 3 dansuri, 10-11 ani

Papp Martin & Stancu Evelin – Locul I: Precompetițional, 3 dansuri, 12-15 ani

Kuritan Iulia – Locul I: Solo Fete, 10-11 ani

Istrate Miruna – Locul I: Solo Fete, 8-9 ani

Crisan Mateo & Turcanu Sara – Locul II: Hobby, 6-9 ani

Smucz Cristian & Gheorghioi Anacarina – Locul II: Open, 12-15 ani

Toma Gavril & Datcu Flavia – Locul II: Precompetițional, 3 dansuri, 8-9 ani

Banica Catalea – Locul II: Solo Fete, 8-9 ani

Dali Gergo & Botos Hanna – Locul III: Hobby, 10-11 ani

Chilintan David & Buze Oana – Locul III: Debutanți Cha-Cha, 10-11 ani

Loga Levente & Gulya Rebeka – Locul III: Clasa E, 16-35 ani

Szeles Dorina – Locul III: Solo Fete, 1 dans, 10-11 ani

Iepure Mara – Locul III: Solo Fete, 3 dansuri, 12-15 ani

Kocsan Odett – Locul III: Solo Fete, 3 dansuri, 10-11 ani

Suta Narcis & Pinte Raisa – Locul IV: Precompetițional, 3 dansuri, 10-11 ani

Schnel Kristof & Schnel Alexandra – Locul V: Hobby, 14-15 ani

Bosnea Andras & Craciun Hanna – Locul V: Clasa D, 12-15 ani

Dali David & Corodan Sofia – Locul V: Hobby, 6-9 ani

Datcu Alex & Biro Andrea – Locul V: Clasa E Standard, 16-35 ani

Smucz Cristian & Gheorghioi Anacarina – Locul V: Open Latino, 12-15 ani

Bosnea Andras & Craciun Hanna – Locul VI: Open Basic Standard, 12-15 ani

Reprezentanții clubului au transmis mulțumiri părinților și antrenorilor pentru implicare și profesionalism, dar și sportivilor pentru determinarea și seriozitatea demonstrate la fiecare antrenament și competiție.

„Continuăm să construim, pas cu pas, performanța, cu obiective clare și motivație puternică pentru competițiile viitoare”, au transmis reprezentanții Loga Dance School.