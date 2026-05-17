21 de medalii obținute, dintre care 14 clasări pe podium
În data de 9 mai 2026, sportivii de la Loga Dance School au participat la Cupa Maramureșului 2026, competiție organizată la Tăuții de Sus.
Concursul a reunit aproximativ 200 de perechi de dansatori din întreaga țară, oferind un cadru competitiv important și o nouă oportunitate de dezvoltare pentru sportivii participanți.
Reprezentanții Loga Dance School au concurat la categoriile Solo Fete, Debutanți, Precompetițional, Hobby, clasele E și D, Open Basic și Open.
Prin muncă, perseverență și pregătire constantă, sportivii clubului au reușit să obțină 21 de medalii, dintre care 14 clasări pe podium, rezultate care confirmă progresul și evoluția acestora în competițiile naționale de profil.
Participarea la astfel de concursuri contribuie la acumularea experienței competiționale, la dezvoltarea încrederii în propriile forțe și la consolidarea pregătirii sportive.
Rezultatele sportivilor
Silaghi Matei & Silaghi Ana – Locul I: Precompetițional, 3 dansuri, 10-11 ani
Papp Martin & Stancu Evelin – Locul I: Precompetițional, 3 dansuri, 12-15 ani
Kuritan Iulia – Locul I: Solo Fete, 10-11 ani
Istrate Miruna – Locul I: Solo Fete, 8-9 ani
Crisan Mateo & Turcanu Sara – Locul II: Hobby, 6-9 ani
Smucz Cristian & Gheorghioi Anacarina – Locul II: Open, 12-15 ani
Toma Gavril & Datcu Flavia – Locul II: Precompetițional, 3 dansuri, 8-9 ani
Banica Catalea – Locul II: Solo Fete, 8-9 ani
Dali Gergo & Botos Hanna – Locul III: Hobby, 10-11 ani
Chilintan David & Buze Oana – Locul III: Debutanți Cha-Cha, 10-11 ani
Loga Levente & Gulya Rebeka – Locul III: Clasa E, 16-35 ani
Szeles Dorina – Locul III: Solo Fete, 1 dans, 10-11 ani
Iepure Mara – Locul III: Solo Fete, 3 dansuri, 12-15 ani
Kocsan Odett – Locul III: Solo Fete, 3 dansuri, 10-11 ani
Suta Narcis & Pinte Raisa – Locul IV: Precompetițional, 3 dansuri, 10-11 ani
Schnel Kristof & Schnel Alexandra – Locul V: Hobby, 14-15 ani
Bosnea Andras & Craciun Hanna – Locul V: Clasa D, 12-15 ani
Dali David & Corodan Sofia – Locul V: Hobby, 6-9 ani
Datcu Alex & Biro Andrea – Locul V: Clasa E Standard, 16-35 ani
Smucz Cristian & Gheorghioi Anacarina – Locul V: Open Latino, 12-15 ani
Bosnea Andras & Craciun Hanna – Locul VI: Open Basic Standard, 12-15 ani
Reprezentanții clubului au transmis mulțumiri părinților și antrenorilor pentru implicare și profesionalism, dar și sportivilor pentru determinarea și seriozitatea demonstrate la fiecare antrenament și competiție.
„Continuăm să construim, pas cu pas, performanța, cu obiective clare și motivație puternică pentru competițiile viitoare”, au transmis reprezentanții Loga Dance School.