Nechezatul politic peste zgomotul crizei

Țara arde, lucrurile merg tot mai rău, iar un politician local, deși este chiar lângă punctul fierbinte de la Capitală, alege să facă din țânțar armăsar -o plăcere prea bine cunoscută - pe teme locale care nu ajută cu nimic situația actuală a României. După căderea Guvernului și într-un moment în care economia se clatină tot mai serios, se pare că a rămas blocat în frustrări și în alegeri pierdute. Pentru el, politica pare să însemne doar victorie, dacă aceasta nu vine, atunci vina este pusă imediat pe trădare sau pe furt. Poate că ar trebui înțeles și faptul că eșecul vine uneori din cauza propriei persoane sau din propria echipă. Dacă ar fi să privim spre Capitală, au existat destule exemple în care înfrângerea a fost urmată inclusiv de demisii din funcții de conducere în partide. La Satu Mare, ,,căruța” încă merge, deși ,,căruțașul” … Lista exemplelor este lungă, însă blocajele și afirmațiile propagate în spațiul public nu fac decât să alimenteze o ură etnică ieftină, promovată de cei care ,,fac din țânțar armăsar” negru, numai bun de afișat în online drept „cavalerul dreptății”. Vorba unui bătrân: „Țara arde și baba se piaptănă”... la Satu Mare.

