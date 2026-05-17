Nechezatul politic peste zgomotul crizei

Bursa zvonurilor 17.05.2026 22:43
Nechezatul politic peste zgomotul crizei
     Țara arde, lucrurile merg tot mai rău, iar un politician local, deși este  chiar lângă punctul fierbinte de la Capitală, alege să facă din țânțar armăsar -o plăcere prea bine cunoscută - pe teme locale care nu ajută cu nimic situația actuală a României. După căderea Guvernului și într-un moment în care economia se clatină tot mai serios, se pare că  a rămas blocat  în frustrări și în alegeri pierdute. Pentru el, politica pare să însemne doar victorie, dacă aceasta nu vine, atunci vina este pusă imediat pe trădare sau pe furt. Poate că ar trebui înțeles și faptul că eșecul vine uneori din cauza propriei persoane sau din propria echipă. Dacă ar fi să privim spre Capitală, au existat destule exemple în care înfrângerea a fost urmată inclusiv de demisii din funcții de conducere în partide. La Satu Mare, ,,căruța” încă merge, deși ,,căruțașul” … Lista exemplelor este lungă, însă blocajele și afirmațiile propagate în spațiul public nu fac decât să alimenteze o ură etnică ieftină, promovată de cei care ,,fac din țânțar armăsar” negru, numai bun de afișat în online drept „cavalerul dreptății”. Vorba unui bătrân: „Țara arde și baba se piaptănă”... la Satu Mare.
Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
ggg
Comunicat_de_presa_SMIS_325258
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
tech
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda