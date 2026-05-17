



Creativitatea și eleganța sătmărencelor au fost din nou apreciate pe podiumurile unui eveniment important dedicat modei și autenticității. Sâmbătă, în cadrul Galei Autenticității desfășurate la Târgu Mureș, două mămici talentate din Satu Mare și-au prezentat creațiile în fața publicului.

Designerul Maria Surd, tot mai prezentă pe cele mai importante podiumuri de modă din țară, a adus în fața invitaților colecția „Imperial Glow”, o colecție dedicată feminității, rafinamentului și eleganței.

Fiecare apariție de pe podium a fost completată de accesoriile realizate handmade de brandul sătmărean AM Glamour Glow, într-o colaborare apreciată de public și organizatori. Accesoriile au fost create special pentru fiecare ținută, adăugând un plus de unicitate și stil prezentării.

„Imperial Glow” a pus în valoare eleganța feminină și atenția pentru detalii, iar colaborarea dintre cele două branduri sătmărene a demonstrat încă o dată că talentul local poate străluci pe scene importante ale modei românești.

Evenimentul a reunit designeri, artiști și creatori din mai multe zone ale țării și a fost dedicat autenticității, frumuseții și creativității.

Prin această apariție, Maria Surd și AM Glamour Glow au reprezentat cu succes Satu Mare, promovând eleganța, munca realizată cu pasiune și creațiile handmade românești.



