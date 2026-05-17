Maria Surd a adus eleganța sătmăreană pe podiumul de la Târgu Mureș

Locale 17.05.2026 16:37
Maria Surd a adus eleganța sătmăreană pe podiumul de la Târgu Mureș


Creativitatea și eleganța sătmărencelor au fost din nou apreciate pe podiumurile unui eveniment important dedicat modei și autenticității. Sâmbătă, în cadrul Galei Autenticității desfășurate la Târgu Mureș, două mămici talentate din Satu Mare și-au prezentat creațiile în fața publicului.

Designerul Maria Surd, tot mai prezentă pe cele mai importante podiumuri de modă din țară, a adus în fața invitaților colecția „Imperial Glow”, o colecție dedicată feminității, rafinamentului și eleganței.

Fiecare apariție de pe podium a fost completată de accesoriile realizate handmade de brandul sătmărean AM Glamour Glow, într-o colaborare apreciată de public și organizatori. Accesoriile au fost create special pentru fiecare ținută, adăugând un plus de unicitate și stil prezentării.

„Imperial Glow” a pus în valoare eleganța feminină și atenția pentru detalii, iar colaborarea dintre cele două branduri sătmărene a demonstrat încă o dată că talentul local poate străluci pe scene importante ale modei românești.

Evenimentul a reunit designeri, artiști și creatori din mai multe zone ale țării și a fost dedicat autenticității, frumuseții și creativității.

Prin această apariție, Maria Surd și AM Glamour Glow au reprezentat cu succes Satu Mare, promovând eleganța, munca realizată cu pasiune și creațiile handmade românești.


Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
ggg
Comunicat_de_presa_SMIS_325258
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
tech
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda