Zeci de șoferi au rămas fără permis, iar polițiștii au intensificat controalele pentru menținerea ordinii și siguranței publice în județ

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în perioada 15–17 mai, ample acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, prevenirea faptelor antisociale și creșterea siguranței rutiere pe drumurile din județ.

Activitățile desfășurate au vizat atât zonele urbane, cât și cele rurale, oamenii legii intervenind pentru prevenirea incidentelor, supravegherea traficului și sancționarea abaterilor constatate.

Peste 160 de sancțiuni pentru tulburarea ordinii publice

În cadrul acțiunilor dedicate menținerii unui climat de ordine și siguranță publică, polițiștii au aplicat peste 160 de sancțiuni contravenționale.

Valoarea totală a amenzilor depășește 36.000 de lei, sancțiunile fiind aplicate pentru diferite încălcări ale normelor de conviețuire socială și ale legislației în vigoare.

Reprezentanții IPJ Satu Mare subliniază că astfel de activități au un rol important în prevenirea faptelor antisociale și în creșterea gradului de siguranță în comunitate.

Controale intense în trafic și sute de amenzi pentru șoferi

O componentă importantă a acțiunilor desfășurate în această perioadă a vizat siguranța rutieră.

Polițiștii rutieri au desfășurat activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului pe drumurile din județ, fiind aplicate peste 600 de sancțiuni contravenționale.

Valoarea totală a amenzilor depășește 180.000 de lei.

Abaterile constatate au vizat, printre altele, depășirea limitelor legale de viteză, nerespectarea regulilor de circulație și alte încălcări ale legislației rutiere care pot pune în pericol siguranța participanților la trafic.

Zeci de permise suspendate și certificate retrase

În urma controalelor efectuate, polițiștii au dispus și măsuri complementare împotriva conducătorilor auto care au încălcat grav normele rutiere.

Astfel, exercitarea dreptului de a conduce a fost suspendată în cazul a 25 de șoferi, iar 29 de certificate de înmatriculare au fost reținute.

Aceste măsuri au fost aplicate în scopul prevenirii accidentelor și eliminării din trafic a vehiculelor sau conducătorilor auto care prezintă un risc pentru siguranța circulației.

Acțiunile preventive vor continua

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, atât pentru prevenirea faptelor antisociale, cât și pentru reducerea riscului rutier.

Polițiștii recomandă cetățenilor să respecte legislația în vigoare și să adopte un comportament responsabil, atât în trafic, cât și în spațiul public, pentru menținerea unui climat de siguranță la nivelul întregului județ.