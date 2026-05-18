Două dosare penale au fost întocmite în urma controalelor efectuate de polițiști în Micula și municipiul Satu Mare

Polițiștii din județul Satu Mare continuă acțiunile de monitorizare și control în trafic, pentru prevenirea accidentelor rutiere și combaterea faptelor care pun în pericol siguranța participanților la trafic. În urma verificărilor efectuate în ultimele zile, oamenii legii au depistat un conducător auto aflat sub influența alcoolului și un bărbat care conducea fără a deține permis de conducere.

În ambele situații au fost întocmite dosare penale, iar cercetările continuă.

Tânăr depistat băut la volan în localitatea Micula

Primul caz a fost înregistrat în data de 16 mai, în jurul orei 22:30, când polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Satu Mare desfășurau activități specifice pe Drumul Județean 194B, în localitatea Micula.

Oamenii legii au oprit pentru control un autoturism condus de un tânăr de 22 de ani, din localitatea Doba.

În urma testării cu aparatul etilotest, a fost indicată o concentrație de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Bărbat fără permis, depistat în trafic în municipiul Satu Mare

Un alt caz a fost constat în dimineața zilei de 17 mai, în jurul orei 08:35, de către polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare.

Aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Nicolae Golescu, echipajul de poliție a oprit în trafic un autoturism condus de un bărbat de 51 de ani, din municipiul Satu Mare.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au stabilit faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Și în acest caz, cercetările sunt continuate pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Acțiunile polițiștilor continuă în județ

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare reamintesc participanților la trafic importanța respectării legislației rutiere și a regulilor de siguranță, subliniind că astfel de controale vor continua și în perioada următoare pentru prevenirea accidentelor și creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice.