Sănătatea, infrastructura rutieră, protecția mediului și serviciile sociale se află printre prioritățile administrației județene în noul an bugetar

Consiliul Județean Satu Mare continuă și în anul 2026 strategia de dezvoltare și modernizare echilibrată a tuturor regiunilor județului. Luni, 18 mai 2026, conducerea instituției a prezentat proiectul de buget pentru acest an, document construit în jurul investițiilor și proiectelor de dezvoltare destinate creșterii nivelului de trai al locuitorilor județului. Ulterior prezentării, bugetul a fost aprobat în ședința Consiliului Județean care a urmat.

Administrația județeană anunță că accentul principal rămâne atragerea fondurilor europene și implementarea unor proiecte majore în domenii esențiale precum sănătatea, infrastructura rutieră, protecția mediului, cultura și asistența socială.

Peste 238 de milioane de lei pentru investiții

Bugetul general consolidat al Județului Satu Mare pentru anul 2026 este de 449.160.160 lei, comparativ cu 451.930.920 lei în anul precedent.

Din totalul bugetului, suma de 238.434.920 lei, reprezentând 53%, este direcționată către investiții și proiecte de dezvoltare și modernizare. Un aspect important este faptul că aproape 70% din fondurile pentru investiții provin din surse nerambursabile.

Cheltuielile de funcționare însumează 210.725.240 lei, ceea ce reprezintă 47% din bugetul total.

Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, a subliniat că proiectul de buget a fost construit cu accent pe investiții eficiente și dezvoltare sustenabilă.

„Bugetul Județului Satu Mare pentru anul 2026 a fost elaborat cu responsabilitate și cu accent pe investiții eficiente. Prioritatea noastră este menținerea direcției de dezvoltare prin continuarea proiectelor dedicate modernizării infrastructurii, îmbunătățirii serviciilor publice și creșterii calității vieții locuitorilor județului. Ne dorim ca prin aceste investiții județul Satu Mare să continue să se dezvolte într-un ritm echilibrat”, a declarat acesta.

Infrastructura rutieră primește cele mai mari alocări

Cea mai mare sumă din buget este destinată infrastructurii rutiere și transportului, domeniu pentru care sunt prevăzuți 164.477.490 lei.

Printre investițiile importante programate pentru anul 2026 se numără:

realizarea podului pe DJ193E, în zona Valea Bârsăului;

podul de pe DJ197 peste râul Talna;

modernizarea DJ193 Satu Mare – Borlești – limita județului Maramureș;

modernizarea DJ109M Batarci – Valea Seacă;

modernizarea DJ194B Petea – Ciuperceni;

modernizarea DJ196C Pișcolt – Andrid;

modernizarea DJ193B;

continuarea proiectului Drumului Expres Satu Mare – Baia Mare;

iluminarea a 316 treceri de pietoni;

dezvoltarea sistemelor de monitorizare a circulației pe drumurile județene;

realizarea unor instalații de producere a energiei din surse regenerabile la Aeroportul Satu Mare.

Investiții importante în sănătate

Sănătatea reprezintă un alt domeniu prioritar pentru administrația județeană, cu o alocare de 77.550.210 lei.

Consiliul Județean anunță continuarea unor proiecte majore de modernizare și eficientizare a unităților medicale din județ:

creșterea eficienței energetice a Spitalului Orășenesc Negrești-Oaș;

reabilitarea și extinderea Ambulatoriului de specialitate Tășnad;

modernizarea și extinderea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Satu Mare;

consolidarea antiseismică și eficientizarea energetică a Spitalului Județean – locația Spitalul Vechi;

dotarea ambulatoriilor și laboratoarelor cu echipamente medicale moderne;

dezvoltarea infrastructurii informatice și de securitate cibernetică în spitalele județene;

investiții dedicate tratării pacienților cardiaci critici.

Proiecte pentru protecția mediului și energie verde

La capitolul protecția mediului sunt prevăzute investiții de 6.473.730 lei, administrația județeană urmărind dezvoltarea unor proiecte sustenabile și reducerea impactului asupra mediului.

Printre proiectele importante se numără:

GREEN CROSS – border REGION, pentru producerea energiei din surse regenerabile;

Climate Synergy, proiect dedicat reducerii poluării și gestionării riscurilor climatice;

achiziția de microbuze electrice pentru elevii din județ;

realizarea unui studiu privind calitatea aerului;

dezvoltarea unui parc fotovoltaic;

înființarea unei stații de tratare mecano-biologică la Depozitul ecologic Doba;

modernizarea serviciilor de colectare selectivă a deșeurilor.

Sprijin pentru persoanele vulnerabile

Pentru domeniul asistenței sociale este prevăzut un buget de 103.517.000 lei.

Consiliul Județean va continua implementarea unor proiecte dedicate persoanelor vulnerabile, printre care:

Centrul Respiro Carei, destinat persoanelor adulte cu dizabilități;

centrul „Acasă în familie”, pentru sprijinirea părinților copiilor aflați în risc de separare;

programe de integrare profesională pentru persoanele cu dizabilități;

proiectele S.A.N.S.A și S.E.N.I.O.R., dedicate persoanelor vârstnice din mediul rural.

Cultura și educația, incluse în strategia de dezvoltare

Pentru cultură sunt alocate 36.983.830 lei, iar pentru învățământul special peste 14,9 milioane de lei.

În acest sector sunt prevăzute:

reabilitarea Bibliotecii Județene și a Muzeului de Artă;

dotarea Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti” cu echipamente moderne;

reabilitarea Complexului Muzeal Ady Endre;

scanarea 3D a unor obiecte etnografice valoroase;

proiecte dedicate orientării profesionale a tinerilor.

Finanțări pentru proiecte sociale, culturale și sportive

Consiliul Județean Satu Mare va continua și în 2026 programul de finanțări nerambursabile acordate organizațiilor non-profit din județ, prin Legea 350/2005.

Sumele propuse sunt:

1.900.000 lei pentru proiecte sociale;

450.000 lei pentru cultură;

200.000 lei pentru sport.

Continuarea proiectelor strategice ale județului

Conducerea Consiliului Județean anunță că anul 2026 va fi unul dedicat continuării proiectelor deja începute, dar și pregătirii unor noi investiții menite să contribuie la dezvoltarea durabilă a județului Satu Mare și la creșterea calității vieții pentru locuitori.