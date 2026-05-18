Viteză neadaptată, neasigurare la schimbarea direcției și consum de alcool, printre cauzele evenimentelor produse în județul Satu Mare

Polițiștii rutieri și cei din cadrul secțiilor de poliție rurală din județul Satu Mare au intervenit, în perioada 15–16 mai, la mai multe evenimente rutiere produse atât în mediul urban, cât și în mediul rural. Accidentele s-au soldat cu persoane rănite, dar și cu pagube materiale, iar în unele cazuri oamenii legii au constatat conducerea sub influența alcoolului sau fără permis de conducere.

În toate situațiile, cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentelor.

Coliziune între două autoturisme la Boghiș

Primul accident a fost semnalat în data de 15 mai, la ora 14:56, pe Drumul Județean 195B, în localitatea Boghiș. Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la producerea unei coliziuni între două autoturisme.

Din primele verificări efectuate la fața locului, oamenii legii au stabilit că o femeie de 55 de ani, din localitatea Doba, care conducea un autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzător în momentul efectuării unui viraj la stânga. Mașina acesteia a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 56 de ani, din municipiul Satu Mare, aflat în depășire.

În urma impactului, o femeie de 56 de ani, pasageră în autoturismul condus de bărbat, a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Trei persoane rănite într-un accident produs la Negrești-Oaș

Tot în data de 15 mai, la ora 17:20, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Negrești-Oaș au intervenit la un accident produs pe strada Luna Șes.

Potrivit verificărilor preliminare, o tânără de 18 ani, din localitatea Vama, care conducea un autoturism, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare din cauza neadaptării vitezei într-o curbă. Autoturismul a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un cap de pod.

Accidentul s-a soldat cu rănirea conducătoarei auto și a două pasagere de 17 ani, toate fiind transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat faptul că șoferița nu consumase alcool.

Șofer băut și fără permis, implicat într-un accident la ieșirea din Doba

În data de 16 mai, la ora 18:42, polițiștii Secției de Poliție Rurală Satu Mare au fost sesizați cu privire la un accident rutier produs pe Drumul Comunal 7, la ieșirea din localitatea Doba.

Din cercetările efectuate a rezultat că un bărbat de 38 de ani, din orașul Ardud, aflat la volanul unui autoturism, ar fi pierdut controlul direcției din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum, ajungând cu mașina în șanț.

Evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale, fără victime.

În urma testării cu aparatul etilotest, polițiștii au constatat o concentrație de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat. Verificările ulterioare au relevat și faptul că bărbatul avea dreptul de a conduce anulat.

Pe numele acestuia au fost demarate cercetări pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Accident cu pagube materiale la Poiana Codrului

Un alt eveniment rutier a fost înregistrat în aceeași seară, la ora 21:26, în localitatea Poiana Codrului, unde polițiștii Secției de Poliție Rurală Valea Vinului au fost sesizați despre producerea unui accident cu pagube materiale.

Potrivit informațiilor obținute de anchetatori, un bărbat de 37 de ani, din localitatea Crucișor, ar fi încercat să evite un obstacol aflat pe carosabil, moment în care a pierdut controlul autoturismului și a intrat într-un stâlp de electricitate.

Accidentul nu s-a soldat cu victime, însă autoturismul a fost avariat.

Șoferul a fost testat alcoolscopic, rezultatul indicând o concentrație de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat. În acest caz, cercetările sunt continuate pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.