CULTURĂ Lansare de carte emoționantă la Tășnad: „Cultura. Un destin. Două decenii de artă, oameni și emoții”

Locale 18.05.2026 17:35
Inspectorul cultural Anca Manuela Chiș și-a transpus experiențele, trăirile și parcursul profesional într-un volum dedicat culturii și oamenilor care i-au marcat drumul


Casa de Cultură din Tășnad a găzduit luni, 18 mai, de la ora 17:00, lansarea volumului „Cultura. Un destin. Două decenii de artă, oameni și emoții”, semnat de Anca Manuela Chiș, inspector cultural în cadrul Primăriei Orașului Tășnad.


Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrației locale, oameni de cultură, invitați din județ și iubitori ai artei și literaturii, într-o atmosferă încărcată de emoție și reflecție asupra rolului culturii în comunitate.

O carte despre oameni, rădăcini și trăiri autentice

Volumul lansat de Anca Manuela Chiș reprezintă o incursiune personală și profesională în cei peste 20 de ani dedicați activităților culturale, proiectelor artistice și relației cu oamenii care au contribuit la conturarea parcursului său.


Autoarea a vorbit despre caracterul profund personal al cărții și despre emoțiile care au însoțit apariția acesteia.

„În paginile ei se află o parte din mine, din drumul meu, din tot ceea ce am trăit și am devenit în acești ani. Această carte nu este doar o poveste. Este o mărturisire sinceră. Despre cultură, despre oameni, despre curaj, despre rădăcini și despre tot ceea ce nu se vede întotdeauna dincolo de aparențe”, a declarat Anca Manuela Chiș.

Personalități locale și invitați din domeniul cultural, prezenți la eveniment

La lansarea de carte au participat numeroși invitați din mediul cultural și administrativ.

Printre cei prezenți s-au numărat primarul orașului Tășnad, Adrian Farcău, Dr. Daniela Bălu, fost director adjunct la Muzeul Județean Satu Mare, expert patrimoniu cultural, dar și Diana Kincses, editorul cărții. 


Evenimentul a fost completat de prezența interpretului Petrică Mureșan, precum și a altor invitați apropiați autoarei și activităților culturale din județ.

Un omagiu adus culturii și comunității

Lansarea volumului „Cultura. Un destin. Două decenii de artă, oameni și emoții” a fost mai mult decât un eveniment editorial, devenind un moment de recunoaștere a implicării culturale și a contribuției aduse comunității locale de către Anca Manuela Chiș.

Prin această carte, autoarea oferă publicului o perspectivă sinceră asupra muncii din spatele proiectelor culturale și asupra emoțiilor care însoțesc construirea unei cariere dedicate oamenilor și valorilor culturale.


