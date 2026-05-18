Procurorii susțin că inculpatul și-ar fi agresat fizic fiica vitregă minoră și soția, fiind emis și un ordin de protecție provizoriu

Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare a anunțat că procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un bărbat cercetat pentru săvârșirea a două infracțiuni de violență în familie și a două infracțiuni de amenințare.

Potrivit informațiilor transmise de Biroul de informare publică și relații cu presa din cadrul instituției, ancheta vizează fapte care ar fi avut loc în data de 16 mai 2026.

Fiica vitregă minoră ar fi fost agresată cu pumnii și cu o macetă

Conform procurorilor, inculpatul și-ar fi agresat fizic fiica vitregă minoră, lovind-o cu pumnul în zona feței și cu un corp contondent de tip macetă peste corp.

În urma agresiunii, victima ar fi suferit leziuni fizice care, potrivit concluziilor preliminare, necesită între 3 și 4 zile de îngrijiri medicale.

Anchetatorii susțin că, în aceeași împrejurare, bărbatul și-ar fi agresat și soția, aplicându-i mai multe lovituri cu palma și adresând amenințări cu moartea persoanelor vătămate.

Reținut inițial pentru 24 de ore

La data de 17 mai 2026, inculpatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Ca măsură suplimentară, autoritățile au emis un ordin de protecție provizoriu, confirmat ulterior de procuror și înaintat Judecătoriei Satu Mare pentru soluționare.

Instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile

În continuarea anchetei, la data de 18 mai 2026, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare a solicitat instanței arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Satu Mare a admis propunerea formulată și a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Procurorii condamnă ferm violența în familie

Reprezentanții Parchetului subliniază că infracțiunile de violență în familie reprezintă o amenințare gravă la adresa siguranței persoanelor și nu pot fi tolerate sub nicio formă.

„Protejarea vieții și a integrității persoanei este o responsabilitate comună, iar refuzul de a accepta orice formă de abuz reprezintă un pas esențial pentru o societate sigură”, se arată în comunicatul transmis de instituție.

Totodată, procurorii precizează că activitățile desfășurate în cadrul procesului penal nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.