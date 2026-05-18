Muzică, joc și autenticitate populară vor anima gospodăria codrenească duminică, 24 mai, în cadrul unui eveniment organizat de Muzeul Județean Satu Mare și partenerii săi. Tradițiile autentice ale Țării Codrului vor fi readuse la viață duminică, 24 mai 2026, în satul Chilia, acolo unde cântecul, jocul și spiritul comunității se vor întâlni într-un eveniment special dedicat culturii populare codrenești.

Manifestarea este organizată de Muzeul Județean Satu Mare, în parteneriat cu Ansamblul Folcloric „Vițe de iederă” și Parohia Ortodoxă Chilia, și va avea loc începând cu ora 13:00, la șura gospodăriei codrenești din localitate.

Atmosfera va fi întreținută de taraful Ansamblului Folcloric „Vițe de iederă”, avându-l ca primaș pe Ionuț Rotar, iar publicul va avea ocazia să retrăiască farmecul șezătorilor și al întâlnirilor tradiționale de altădată.

Organizatorii își propun să readucă în atenția comunității imaginea satului de odinioară, când șura devenea loc de întâlnire pentru oameni de toate vârstele, spațiu al bucuriei colective, al jocului și al cântecului popular.

Evenimentul se dorește a fi nu doar un spectacol folcloric, ci și un prilej de reconectare cu valorile autentice ale zonei Codrului, cu tradițiile și obiceiurile care definesc identitatea culturală a comunității.

Organizatorii îi invită pe toți iubitorii de folclor și tradiții populare să participe la această sărbătoare a autenticității codrenești, într-un cadru încărcat de istorie și spirit românesc.