Conferința Municipală de Alegeri a OSSD a stabilit noua echipă de conducere și direcțiile de acțiune pentru perioada următoare

Organizația Seniorilor Social Democrați (OSSD) Satu Mare și-a desemnat noua conducere în cadrul Conferinței Municipale de Alegeri desfășurate luni, 18 mai 2026. Evenimentul a avut ca obiectiv analiza activității din perioada precedentă, dar și stabilirea principalelor direcții de acțiune pentru următorii ani, cu accent pe implicarea seniorilor în viața comunității și susținerea inițiativelor sociale.

În urma votului exprimat de delegați, Eugenia Ardelean a fost realeasă în funcția de președinte al Organizației Municipale OSSD Satu Mare, continuând mandatul început anterior.

A fost ales noul Birou Municipal OSSD

În cadrul conferinței a fost votată și noua structură de conducere a Organizației Municipale OSSD Satu Mare.

Funcția de secretar va fi ocupată de Tamara Bădescu.

În funcțiile de vicepreședinți au fost aleși:

Augustin Orha

Florica Micu

Viorica Șerban

Mircea Sălăjan

Maria Vaida

George Dan

Doinița Crișan

Mircea Silaghi

Din noul Birou Municipal mai fac parte:

Iuliu Sabău, Livia Haidu, Sanda Oroș, Lenuța Filip, Maria Balaj, Vasile Moș, Irina Fanea și Aurel Ardelean.

Numeroși invitați din administrație și organizațiile PSD

La eveniment au participat reprezentanți ai administrației locale și județene, dar și ai organizațiilor PSD din județul Satu Mare.

Printre invitați s-au numărat:

Adrian Micle

Roxana Petca

Cătălin Filip

Cristina Tămășan-Ilieș

Raul Băbțan

Mirela Suciu

Mariana Sălăgean

Maria Ardelean

Adrian Ardelean

Eugenia Sabău

Manuela Rogoz

Claudiu Tămășan

OSSD Satu Mare își propune continuitate și implicare activă

Reprezentanții organizației au transmis că OSSD Satu Mare își va continua activitatea bazându-se pe experiența și implicarea membrilor săi, cu obiectivul de a rămâne aproape de seniorii din comunitate și de a susține inițiativele sociale dedicate acestora.

Noua echipă de conducere și-a exprimat intenția de a promova proiecte și acțiuni care să contribuie la stabilitate, sprijin și respect pentru persoanele vârstnice din municipiul și județul Satu Mare.