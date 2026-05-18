Conferința Municipală de Alegeri a OSSD a stabilit noua echipă de conducere și direcțiile de acțiune pentru perioada următoare
Organizația Seniorilor Social Democrați (OSSD) Satu Mare și-a desemnat noua conducere în cadrul Conferinței Municipale de Alegeri desfășurate luni, 18 mai 2026. Evenimentul a avut ca obiectiv analiza activității din perioada precedentă, dar și stabilirea principalelor direcții de acțiune pentru următorii ani, cu accent pe implicarea seniorilor în viața comunității și susținerea inițiativelor sociale.
În urma votului exprimat de delegați, Eugenia Ardelean a fost realeasă în funcția de președinte al Organizației Municipale OSSD Satu Mare, continuând mandatul început anterior.
A fost ales noul Birou Municipal OSSD
În cadrul conferinței a fost votată și noua structură de conducere a Organizației Municipale OSSD Satu Mare.
Funcția de secretar va fi ocupată de Tamara Bădescu.
În funcțiile de vicepreședinți au fost aleși:
- Augustin Orha
- Florica Micu
- Viorica Șerban
- Mircea Sălăjan
- Maria Vaida
- George Dan
- Doinița Crișan
- Mircea Silaghi
Din noul Birou Municipal mai fac parte:
Iuliu Sabău, Livia Haidu, Sanda Oroș, Lenuța Filip, Maria Balaj, Vasile Moș, Irina Fanea și Aurel Ardelean.
Numeroși invitați din administrație și organizațiile PSD
La eveniment au participat reprezentanți ai administrației locale și județene, dar și ai organizațiilor PSD din județul Satu Mare.
Printre invitați s-au numărat:
- Adrian Micle
- Roxana Petca
- Cătălin Filip
- Cristina Tămășan-Ilieș
- Raul Băbțan
- Mirela Suciu
- Mariana Sălăgean
- Maria Ardelean
- Adrian Ardelean
- Eugenia Sabău
- Manuela Rogoz
- Claudiu Tămășan
OSSD Satu Mare își propune continuitate și implicare activă
Reprezentanții organizației au transmis că OSSD Satu Mare își va continua activitatea bazându-se pe experiența și implicarea membrilor săi, cu obiectivul de a rămâne aproape de seniorii din comunitate și de a susține inițiativele sociale dedicate acestora.
Noua echipă de conducere și-a exprimat intenția de a promova proiecte și acțiuni care să contribuie la stabilitate, sprijin și respect pentru persoanele vârstnice din municipiul și județul Satu Mare.