Sport și sănătate: Catena Satu Mare e cea mai tare din țară, la fotbal

Sport 18.05.2026 21:15
Echipa sătmăreană, campioana ediției a XIII-a din 2026 a Catena Racing Team

În perioada 15–17 mai 2026, la Cheile Grădiștei, s-a desfășurat ediția a XIII-a din 2026 a Campionatului de Fotbal „Catena Racing Team”, una dintre cele mai importante competiții sportive interne din România, organizată în cadrul celei mai mari comunități sportive corporative – Catena Racing Team.

Competiția a reunit echipe formate din angajați și colaboratori ai filialelor Catena din întreaga țară, transformând evenimentul într-un adevărat exemplu de unitate, colegialitate, fair-play și pasiune pentru sport.

 La această ediție au participat reprezentativele din: Bacău, Craiova, Zona Sud, Pitești, Brașov, Galați, Ploiești, Alba, Mogoșoaia, SSP, Cluj, Sibiu, București, Timișoara, Târgu Mureș, Satu Mare, Arad și Iași.

Echipa din Satu Mare a avut un parcurs remarcabil și a reușit să câștige trofeul ediției 2026 după meciuri intens disputate și multă determinare.

Finala a fost jucată împotriva echipei din Timișoara, într-un meci echilibrat, încheiat cu scorul de 0-0 după timpul regulamentar. Câștigătoarea a fost decisă la loviturile de departajare, unde echipa Sătmarului a demonstrat stăpânire de sine, spirit de echipă și determinare, obținând locul I.

Un moment special pentru delegația sătmăreană a fost desemnarea portarului Daniel Miclea drept „Cel mai bun portar al turneului”, distincție care confirmă evoluțiile excelente și contribuția importantă avută pe parcursul competiției.

Acest rezultat reprezintă nu doar o performanță sportivă pentru echipa Catena Satu Mare, ci și o onoare pentru întreg județul Satu Mare.

 Prin parcursul avut, echipa a reprezentat cu mândrie atât Catena la nivel național, cât și comunitatea sătmăreană, demonstrând seriozitate, unitate și respect pentru competiție.

Dincolo de rezultate, turneul a reprezentat un exemplu de competiție curată, respect reciproc și atmosferă extraordinară între colegi din toate filialele Catena.

Meciurile s-au desfășurat într-un spirit sportiv autentic, iar toate echipele participante merită felicitări pentru implicare, energie și modul în care au promovat un fotbal deschis, bazat pe fair-play și respect.

Echipa din Satu Mare transmite mulțumiri organizatorilor pentru condițiile excelente oferite și pentru profesionalismul cu care a fost organizat acest eveniment.

 Totodată, mulțumim tuturor colegilor și colaboratorilor din echipă pentru implicare, unitate și dorința de a reprezenta cu mândrie filiala și județul Satu Mare.

Catena Racing Team demonstrează încă o dată că sportul poate uni oameni din întreaga țară și poate crea legături puternice între colegi și colaboratori, într-un spirit sănătos de competiție, prietenie și respect.



