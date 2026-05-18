În perioada 15-17 mai 2026, localitatea Drnovice u Vyškova din Cehia a găzduit prima etapă a Campionatului Est-European (CEC ORI CUP 2026), ajuns la cea de-a 28-a ediție anuală. Sub denumirea oficială de „Moravian Sparrow”, prestigioasa competiție internațională de orientare și îndemânare auto a aliniat la start cele mai bune echipaje din regiune.România a fost reprezentată la acest eveniment de 4 echipaje de top, jumătate dintre acestea provenind de la Clubul Sportiv Auto-Karting RIDER’S Satu Mare. Sătmărenii au făcut deplasarea în formulele Adrian Ciclovan / Ovidiu Bobu (număr de concurs 905) și David Seletye / Tivadar Seletye (număr de concurs 972). Alături de ei, delegația tricoloră a fost completată de echipajele Tiberiu-Bogdan Kiss / Anamaria Kiss (993) și Cristian Setyar / Cornelia Setyar (914).Victorie spectaculoasă la îndemânare și podium europeanMomentul de maximă mândrie pentru motorsportul românesc a fost semnat de experimentatul pilot Adrian Ciclovan, alături de copilotul Ovidiu Bobu. Aceștia au demonstrat o precizie chirurgicală și o viteză de reacție uluitoare, câștigând proba de îndemânare (Technical Race). Cu un total de doar 478 de puncte penalizare în manșa de noapte și 539 în cea de zi, echipajul sătmărean cu numărul 905 s-a impus categoric în clasamentul de îndemânare, devansând rivalii europeni.La festivitatea de premiere, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, s-a intonat cu mândrie Imnul Național al României, un moment extrem de emoționant pentru întreaga delegație prezentă în Cehia.Consistența pe traseele complexe de orientare nocturnă și de zi, le-a adus celor de la CS A-KRider’s rezultate de excepție și în ierarhia generală finală:· Echipajul Adrian Ciclovan / Ovidiu Bobu (905) a ocupat un fantastic loc 2 la General (Podium European).· Echipajul David Seletye / Tivadar Seletye (972) a avut de asemenea o evoluție solidă,clasându-se pe locul 15 la general într-un ritm extrem de competitiv.Următoarea oprire: Un regal al motorsportului la Satu Mare, în luna iunie!Spectacolul motorsportului european se mută acum pe teren propriu. Următoarea etapă din cadrul Campionatului Est-European (CEC ORI CUP 2026) se va desfășura în România, chiar la Satu Mare, în luna iunie. Evenimentul de anvergură va fi organizat de Clubul Sportiv Auto-Karting RIDER’S Satu Mare si ACR Satu Mare cu sprijinul deosebit al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare.Pentru ca spectacolul auto să fie total, în cadrul aceluiași weekend de concurs se vor desfășura încă două competiții de mare interes național și regional:1. Etapa a 3-a din Campionatul de Rally Sprint 2026, dedicată special Juniorilor și Debutanților.2. „Cupa Someș Oaș 2026”, o competiție intensă de îndemânare auto dedicată înexclusivitate sportivilor din România.Organizatorii promit un weekend plin de adrenalină și transmit o invitație deschisă cătreîntreaga comunitate: la toate aceste competiții din luna iunie sunt așteptați să se înscrie atât concurenți consacrați, gata să își apere renumele, cât și concurenți noi, dornici să își testeze abilitățile la volan într-un cadru sigur și profesionist!Fanii, jurnaliștii și viitorii participanți pot urmări detalii, programul complet și regulamentele de