Proiectul european TREELINE aduce în premieră o compoziție muzicală inspirată de unul dintre simbolurile orașului

Teatrul de Nord din Satu Mare va găzdui în data de 1 iunie, de la ora 18:00, un eveniment cultural inedit: Concertul Treeline, un proiect artistic internațional care transformă povestea unui arbore emblematic al orașului într-o experiență muzicală unică.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului european TREELINE, iar municipiul Satu Mare se numără printre cele zece destinații europene selectate pentru această inițiativă artistică și ecologică.

Muzică inspirată de salcâmul japonez din centrul orașului

În centrul proiectului se află salcâmul japonez situat în apropierea Palatului Administrativ, un arbore cunoscut și îndrăgit de sătmăreni, considerat un simbol discret al orașului.

Celebrul compozitor britanic Graham Fitkin a transformat vibrația, imaginile și povestea acestui arbore într-o compoziție muzicală originală, creată special pentru Satu Mare.

Publicul va avea ocazia să asculte în premieră absolută această partitură, într-un concert care îmbină arta, natura și mesajul privind protejarea mediului.

Un proiect european despre natură și biodiversitate

Proiectul TREELINE își propune să atragă atenția asupra importanței conservării biodiversității și a relației dintre oameni și natură, prin intermediul artei și al experiențelor culturale.

Un element aparte al inițiativei este că Graham Fitkin traversează Europa pe bicicletă, într-un traseu de aproximativ 4.000 de kilometri, promovând mobilitatea sustenabilă și grija față de planetă.

Organizatorii consideră că evenimentul reprezintă și un cadou simbolic pentru copii, oferindu-le o modalitate creativă și interactivă de a înțelege importanța protejării naturii și a patrimoniului verde local.

Eveniment găzduit de Teatrul de Nord

Concertul va avea loc la Teatrul de Nord, pe strada Horea nr. 3-5.

Biletele și informațiile suplimentare pot fi obținute de la agenția teatrală sau online pe platforma Biletmaster a Teatrului de Nord