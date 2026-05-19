Aproape 2,6 milioane de lei vor fi disponibile pentru proiecte sociale, culturale, sportive și de tineret finanțate prin Legea 350/2005

Consiliul Județean Satu Mare continuă și în anul 2026 sprijinirea organizațiilor neguvernamentale, asociațiilor și fundațiilor non-profit din județ prin acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul propriu, în baza prevederilor Legii 350/2005.

Prin hotărârea adoptată de consilierii județeni, au fost aprobate sumele destinate principalelor domenii de activitate care contribuie la dezvoltarea comunității și la susținerea inițiativelor locale.

Fonduri pentru proiecte sociale, culturale, sportive și de tineret

Cea mai mare alocare financiară este destinată domeniului social, pentru care Consiliul Județean Satu Mare a aprobat suma de 1.900.000 de lei.

Pentru domeniul cultural au fost alocate 450.000 de lei, dintre care:

300.000 de lei vor fi destinați organizării evenimentelor culturale de mare anvergură;

150.000 de lei vor sprijini alte proiecte culturale desfășurate în județ.

De asemenea, pentru activitățile sportive au fost aprobați 200.000 de lei, iar pentru proiectele dedicate tinerilor și activităților de tineret suma de 50.000 de lei.

Calendarul și ghidurile de finanțare urmează să fie publicate

Reprezentanții administrației județene anunță că organizațiile interesate își pot pregăti deja proiectele pentru sesiunile de finanțare care urmează să fie lansate.

Calendarul oficial privind depunerea proiectelor, precum și ghidurile solicitanților vor fi publicate în perioada următoare.

Sprijin pentru inițiativele comunității

Prin aceste finanțări nerambursabile, Consiliul Județean Satu Mare își propune să susțină inițiativele locale care contribuie la dezvoltarea comunității, la promovarea culturii și sportului, la sprijinirea persoanelor vulnerabile și la implicarea activă a tinerilor în viața socială.

Programul de finanțare prin Legea 350/2005 reprezintă una dintre principalele forme de colaborare dintre administrația județeană și sectorul non-profit din județul Satu Mare.