FINANȚARE Consiliul Județean Satu Mare alocă fonduri pentru proiectele ONG-urilor și asociațiilor din județ

Locale 19.05.2026 08:25
FINANȚARE Consiliul Județean Satu Mare alocă fonduri pentru proiectele ONG-urilor și asociațiilor din județ

Aproape 2,6 milioane de lei vor fi disponibile pentru proiecte sociale, culturale, sportive și de tineret finanțate prin Legea 350/2005

Consiliul Județean Satu Mare continuă și în anul 2026 sprijinirea organizațiilor neguvernamentale, asociațiilor și fundațiilor non-profit din județ prin acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul propriu, în baza prevederilor Legii 350/2005.

Prin hotărârea adoptată de consilierii județeni, au fost aprobate sumele destinate principalelor domenii de activitate care contribuie la dezvoltarea comunității și la susținerea inițiativelor locale.

Fonduri pentru proiecte sociale, culturale, sportive și de tineret

Cea mai mare alocare financiară este destinată domeniului social, pentru care Consiliul Județean Satu Mare a aprobat suma de 1.900.000 de lei.

Pentru domeniul cultural au fost alocate 450.000 de lei, dintre care:

  • 300.000 de lei vor fi destinați organizării evenimentelor culturale de mare anvergură;
  • 150.000 de lei vor sprijini alte proiecte culturale desfășurate în județ.

De asemenea, pentru activitățile sportive au fost aprobați 200.000 de lei, iar pentru proiectele dedicate tinerilor și activităților de tineret suma de 50.000 de lei.

Calendarul și ghidurile de finanțare urmează să fie publicate

Reprezentanții administrației județene anunță că organizațiile interesate își pot pregăti deja proiectele pentru sesiunile de finanțare care urmează să fie lansate.

Calendarul oficial privind depunerea proiectelor, precum și ghidurile solicitanților vor fi publicate în perioada următoare.

Sprijin pentru inițiativele comunității

Prin aceste finanțări nerambursabile, Consiliul Județean Satu Mare își propune să susțină inițiativele locale care contribuie la dezvoltarea comunității, la promovarea culturii și sportului, la sprijinirea persoanelor vulnerabile și la implicarea activă a tinerilor în viața socială.

Programul de finanțare prin Legea 350/2005 reprezintă una dintre principalele forme de colaborare dintre administrația județeană și sectorul non-profit din județul Satu Mare.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
ggg
Comunicat_de_presa_SMIS_325258
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
tech
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda