Cavaleri, torțe, spectacole și atmosfera Evului Mediu vor readuce istoria la viață în luna iulie

Cetatea Ardud își va redeschide porțile pentru unul dintre cele mai spectaculoase evenimente culturale ale verii. În weekendul 18–19 iulie 2026 va avea loc o nouă ediție a MedievArtFest, festivalul care transformă vechea cetate într-un adevărat tărâm medieval.

Anunțul a fost făcut de primarul orașului Ardud, Ovidiu Duma, care îi invită pe sătmăreni și pe turiști să ia parte la două zile pline de spectacole, emoție și reconstituiri istorice.

Atmosferă medievală între zidurile cetății

Flăcările torțelor, sunetul tobelor, cavaleri, domnițe, artiști și personaje desprinse parcă din alte vremuri vor readuce la viață farmecul Evului Mediu în decorul impresionant al Cetatea Ardud.

Organizatorii promit un program spectaculos, cu momente artistice, parade, demonstrații medievale și numeroase surprize pentru publicul de toate vârstele.

Un eveniment devenit tradiție

De-a lungul anilor, MedievArtFest a devenit unul dintre cele mai apreciate evenimente culturale și turistice din județul Satu Mare, atrăgând mii de vizitatori din întreaga regiune.

Festivalul oferă participanților ocazia de a descoperi istoria și patrimoniul local într-o manieră interactivă și spectaculoasă, într-un spațiu încărcat de poveste și tradiție.

„Povestea continuă…”

Mesajul transmis de primarul Ovidiu Duma anunță o ediție care va continua tradiția succesului din anii anteriori și va transforma din nou Cetatea Ardud într-un loc al poveștilor medievale și al experiențelor memorabile.

Organizatorii vor prezenta în perioada următoare programul complet al festivalului și invitații speciali ai ediției 2026.



