Manifestările dedicate memoriei eroilor neamului vor avea loc pe 21 mai, la Cimitirul Eroilor

Municipiul Satu Mare va găzdui joi, 21 mai 2026, manifestările dedicate Zilei Eroilor, eveniment solemn organizat în semn de respect și recunoștință față de cei care și-au sacrificat viața pentru țară și pentru libertatea poporului român.

Ceremonia va avea loc la Cimitirul Eroilor, situat pe bulevardul Cloșca, începând cu ora 12:30.

Ceremonial militar și religios

Programul manifestărilor va include prezentarea onorului militar, intonarea Imnului Național al României și oficierea unui serviciu religios în memoria eroilor căzuți pe câmpurile de luptă.

În cadrul evenimentului vor avea loc și alocuțiuni oficiale dedicate semnificației Zilei Eroilor, urmate de depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori la monumentele comemorative.

Omagiu adus sacrificiului eroilor

Ziua Eroilor reprezintă unul dintre cele mai importante momente de reculegere și reflecție națională, fiind dedicată tuturor celor care și-au dat viața pentru independența, unitatea și demnitatea României.

Autoritățile îi invită pe sătmăreni să participe la ceremonie și să aducă un omagiu celor care au luptat și s-au jertfit pentru țară.

„Glorie eternă Eroilor Neamului!” – este mesajul transmis de organizatori cu ocazia acestei zile de profundă încărcătură istorică și spirituală.