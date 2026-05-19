În perioada 11 – 15 mai a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare – Biroul Siguranță Școlară au desfășurat activități preventive și de informare în mai multe unități de învățământ din județul Satu Mare, având ca obiectiv creșterea gradului de siguranță a elevilor și promovarea unui comportament responsabil în mediul școlar și în trafic.

Astfel, la data de 11 mai a.c., polițiștii au organizat activități de educație rutieră în grădinițele din localitățile Odoreu și Mărtinești, unde aproximativ 80 de preșcolari au participat la sesiuni interactive privind regulile de circulație, traversarea în siguranță și comportamentul preventiv în calitate de pietoni.

În data de 14 mai a.c., polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară, împreună cu polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Carei, au desfășurat activități de educație rutieră la Școala Gimnazială Tiream, unde 150 de elevi au beneficiat de informații privind importanța respectării regulilor de circulație și adaptării unui comportament preventiv în calitate de pietoni.

La aceeași dată a fost organizată o amplă acțiune preventivă la Liceul Tehnologic „Ioniță G. Andron” din Negrești-Oaș. Activitatea s-a desfășurat cu participarea polițiștilor din cadrul Biroului Siguranță Școlară, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Negrești-Oaș – Biroul Ordine Publică, respectiv Formațiunea Rutieră și polițiști din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negrești-Oaș – I.T.P.F. Sighetu Marmației. La această acțiune au participat peste 200 de elevi, fiind abordate teme precum prevenirea violenței școlare, răspunderea penală a minorilor, siguranța rutieră și prevenirea faptelor antisociale.

Activitățile desfășurate au avut un caracter interactiv, polițiștii punând accent pe dialog direct cu elevii, formarea unor deprinderi preventive și consolidarea parteneriatului dintre poliție, școală și comunitate.

Polițiștii sătmăreni vor continua organizarea unor astfel de acțiuni preventive pentru creșterea siguranței elevilor și promovarea unui climat educațional sigur.