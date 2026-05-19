



Sportivul sătmărean George Goia a obținut o performanță importantă la Campionatul European de Skandenberg desfășurat la Budapesta, reușind să cucerească medalia de bronz la una dintre probele competiției.

Evenimentul sportiv, ajuns la cea de-a 25-a ediție, a reunit peste 1300 de sportivi din 34 de țări, fiind una dintre cele mai importante competiții europene dedicate skandenbergului.

George Goia a reprezentat municipiul și județul Satu Mare în cadrul categoriei masters 70 de kilograme, concurând atât la brațul stâng, cât și la brațul drept.

După mai multe confruntări disputate la un nivel ridicat, sportivul sătmărean s-a clasat pe locul 5 la proba de braț stâng și a reușit să urce pe podium la brațul drept, unde a obținut medalia de bronz.





Sportivul este susținut și a primit mesaj de felicitare din partea conducerii One More Satu Mare, care este alături de el și îi urează cat mai multe competiții reușite.



